Una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental al interior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Piloto Adolfo López Mateos, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de ser atacada con un objeto punzocortante a la altura del cuello.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima, de entre 35 y 40 años de edad, se encontraba en su vivienda ingiriendo bebidas alcohólicas junto con su pareja, cuando se registró una discusión que derivó en la agresión mortal.

Policías capitalinos acudieron al lugar tras recibir el reporte y localizaron a la mujer con una herida grave en el cuello. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

En el sitio fue detenido el presunto responsable, identificado como la pareja sentimental de la víctima, un hombre de 45 años de edad, quien fue asegurado por elementos de la SSC y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Testigos refirieron a los uniformados que momentos antes escucharon gritos provenientes de una de las habitaciones y señalaron que el ahora detenido sostuvo un altercado con la mujer, a quien posteriormente habría amagado y lesionado con un cuchillo. Durante la revisión de seguridad, los policías le aseguraron un objeto punzocortante con manchas hemáticas.

El área fue acordonada por los elementos de seguridad, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios. La Fiscalía capitalina continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica del detenido y esclarecer plenamente los hechos.

