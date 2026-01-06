Más Información

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

El cadáver de un recién nacido fue localizado al interior de una maleta en las faldas del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa, durante el Día de Reyes.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área.

Lee también

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley, con el fin de determinar las causas de la muerte y el tiempo de fallecimiento.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]