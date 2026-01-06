El cadáver de un recién nacido fue localizado al interior de una maleta en las faldas del volcán Xaltepec, en la alcaldía Iztapalapa, durante el Día de Reyes.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley, con el fin de determinar las causas de la muerte y el tiempo de fallecimiento.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los responsables.

