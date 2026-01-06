Las obras de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan” lleva un avance del 95%, aseveró el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, y adelantó que esta semana se harán recorridos en bicicleta con la intención de que a más tardar en tres semanas se abra el primer tramo al público.

“Puedo decir que la ciclovía ya está en un 95% (de avance), esta semana vamos a hacer un recorrido para generar detalles, vamos a hacer unos ya recorridos en bicicleta y como premisa es que queremos a más tardar en tres semanas abrir una primera etapa de Tasqueña a Chabacano para que ya se abra al público”, dijo.

En entrevista posterior a la entrega de 50 nuevos camiones de limpia, el secretario precisó que, con este porcentaje de avance, lo que hace falta aún es añadir señalética horizontal y vertical, por ejemplo, en el cruce de Churubusco, para indicar cómo incorporarse a esta vialidad.

dmrr/cr