La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que su administración trabajará en tres proyectos de reciclaje para aprovechar distintos materiales y darles un segundo uso, por ejemplo, se buscará reciclar las llantas para crear un material que sirva para impermeabilizar las escuelas de la CDMX.

Al encabezar la entrega de 50 nuevos camiones de limpia para las alcaldías, la mandataria capitalina afirmó que “no cuesta caro” hacer esta transformación de material.

“Todos los neumáticos, todas las llantas que sabemos que es muy difícil desecharlas, vamos a adquirir una máquina para desagregar y traducirla en un material que nos ayude a impermeabilizar todas las escuelas de la Ciudad de México”, dijo.

Asimismo, Brugada Molina adelantó que se pondrá en operaciones una nueva planta de asfalto reciclado, en la que se usará el asfalto que se quite de las vialidades para producir material nuevo que sirva para el bacheo de la ciudad.

“Todo ese material que se quita del asfalto, se puede nuevamente utilizar. Desagregarlo y reutilizarlo como asfalto para el bacheo. Entonces, para eso tenemos los recursos; para poner una nueva planta de asfalto reciclado, de todo lo que estamos hoy repavimentando, y ese residuo que va saliendo”, precisó.

Como tercer proyecto, adelantó la creación de una adoquinera que recicle el cascajo que salga en la capital.

“El cascajo puro también se ha reciclado, y se puede convertir; y vamos a hacer la adoquinera de la Ciudad de México, una empresa que va a fabricar adoquines también, con todo el cascajo”, puntualizó.

