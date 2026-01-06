Culiacán. - Una joven de nombre Ana Luisa “N”, de 19 años, se convirtió en una víctima colateral al ser alcanzada por una bala perdida durante un enfrentamiento entre agentes de investigación y un grupo armado que los atacó en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

Cerca de los entronques con las carreteras estatales “La 20 “ y la “50”, en dicha sindicatura, personal de la Fiscalía General del Estado, adscrito al área de investigación de robo de vehículos, fueron blanco de un ataque por un grupo armado por lo que estos respondieron la agresión.

En el intercambio de disparos, los elementos de investigación solicitaron apoyo, por lo que sus agresores emprendieron la huida y dejaron abandonada una camioneta de modelo reciente con impactos de bala.

Al inspeccionar la zona, fueron notificadas que una joven se encontraba herida de una bala perdida de nombre Ana Luisa “N”, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sobre los civiles armados estos no fueron localizados.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre esta joven lesionada por impacto de bala para poder identificar a los miembros del grupo delictivo que atacó a los elementos de investigación de la Unidad especializada en Robo de Vehículos.

Atacan casino y estación de gasolina

Nuevos ataques a balazos se registraron contra la fachada de un casino, ubicado en la colonia Lomas del Boulevard, y contra una estación de gasolina, enclavada en la colonia San Rafael. En ambos inmuebles solo se resintió daños a sus fachadas y puertas, sin que hubiera personas lesionadas.

Esta es la segunda ocasión en la que el casino Flamingos, ubicado por el boulevard Emiliano Zapata es blanco de actos vandálicos por personas desconocidas. El primer ataque fue el pasado 22 de diciembre.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas por llamadas anónimas a las líneas de emergencia sobre estos nuevos ataques a balazos contra dos negocios, casi en forma simultánea, por lo que se dispusieron operativos de búsqueda de los responsables sin ser localizados.

