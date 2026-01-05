Más Información

Aguascalientes, Ags.- Tras un hombre chocó tres vehículos al tratar de burlar un operativo de persecución policial.

El individuo, identificado como Francisco “N”, fue presentado ante un juez penal por los y daños culposos.

En la audiencia de imputación el Ministerio Público presentó datos de prueba para acreditar la participación del imputado en los ilícitos que se le atribuyen y que presuntamente cometió bajo el influjo de las drogas.

Dictan prisión a hombre que robó una patrulla y chocó tres vehículos en Aguascalientes (05/01/2026). Foto: Especial
La tarde del 31 de diciembre de 2025, elementos de Policía Vial del estado atendían un hecho de percance vial en la calle Calvillito, esquina con Plazuela, en el fraccionamiento Ojocaliente I,

Francisco abordó el vehículo oficial y arrancó de prisa; los oficiales reportaron el y en un operativo de múltiples patrullas lograron darle alcance en la avenida Ojocaliente y avenida Alameda Ojocaliente Il.

En la huida impactó la parte frontal de la patrulla contra tres unidades que se encontraban estacionadas en la zona.

