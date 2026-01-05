Aguascalientes, Ags.- Tras robar una patrulla un hombre chocó tres vehículos al tratar de burlar un operativo de persecución policial.

El individuo, identificado como Francisco “N”, fue presentado ante un juez penal por los delitos de robo calificado y daños culposos.

En la audiencia de imputación el Ministerio Público presentó datos de prueba para acreditar la participación del imputado en los ilícitos que se le atribuyen y que presuntamente cometió bajo el influjo de las drogas.

Lee también Frente frío 27 en Sonora; alertan por lluvias, nevadas y temperaturas de hasta -5°C

Dictan prisión a hombre que robó una patrulla y chocó tres vehículos en Aguascalientes (05/01/2026). Foto: Especial

La tarde del 31 de diciembre de 2025, elementos de Policía Vial del estado atendían un hecho de percance vial en la calle Calvillito, esquina con Plazuela, en el fraccionamiento Ojocaliente I,

Francisco abordó el vehículo oficial y arrancó de prisa; los oficiales reportaron el atraco y en un operativo de múltiples patrullas lograron darle alcance en la avenida Ojocaliente y avenida Alameda Ojocaliente Il.

En la huida impactó la parte frontal de la patrulla contra tres unidades que se encontraban estacionadas en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov