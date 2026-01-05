Más Información

Hermosillo, Sonora.- Durante el transcurso del día 06 y 07 de enero, el frente frío número 27 se aproximará e ingresará al estado de Sonora y podría provocar , caída de nieve y temperaturas de hasta -5°C en la región norte y zona montañosa de Sonora.

El fenómeno dejará a su paso cielos mayormente nublados con probabilidad de lluvia sobre gran parte del territorio estatal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se prevé durante la mañana del miércoles este sistema comience a generar chubascos aislados sobre municipios de la región del noroeste, centro y norte de Sonora.

Dichas lluvias se presentarán con acumulados que varían desde los 5 a los 25mm (milímetros) sobre dichos sectores.

Asimismo, se mantiene la probabilidad de, aguanieve sobre la zona montañosa de los municipios de Nacori Chico, Bavispe y Bacerac.

Dicho sistema vendrá acompañado de un para todo el estado, con valores mínimos de -5°C a los 0°C sobre el norte y la región montañosa; y de 7° a 13°C sobre el noroeste, centro y sur.

Las temperaturas máximas disminuirían hasta los 25°C en todo el todo el territorio estatal.

Finalmente, ocasionará durante el día jueves un aumento la velocidad del viento, con rachas que pudieran oscilar entre los 50 a los 70 km/h (kilómetros por hora) sobre municipios del noroeste y oriente.

Protección Civil recomendó a la población mantenerse bien abrigada y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Y en caso de emergencia, reportarla al 9-1-1.

aov

