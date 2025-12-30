Huautla. - Lluvias intensas han dejado deslaves, sin energía eléctrica en varias comunidades de la Sierra Mazateca de Oaxaca, debido al frente frío número 25; autoridades reportaron deslizamiento en uno de los panteones de Huautla de Jiménez. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se mantendrá la presencia de lluvias fuertes en varias regiones.

Entre las comunidades que se encuentran sin energía eléctrica está San Juan Tepeuxila y varias familias de Huautla de Jiménez, de la Sierra Mazateca de Oaxaca, esto después de fuertes vientos acompañados de lluvias intensas en esta zona.

Entre las afectaciones por las intensas lluvias que no han parado desde la noche de este lunes 29 de diciembre, fue el deslizamiento de la parte baja del panteón Chico ubicada en la cabecera municipal de Huautla, el cual mantiene en riesgo a algunas bóvedas si las lluvias continúan. En esta situación, el personal de Protección Civil municipal colocó lonas sobre el perímetro, además de acordonar este espacio para evitar accidentes.

Por las lluvias, también se mantienen fuertes vientos que han ocasionado la caída de árboles en varios puntos de la carretera Teotitlán a Huautla, y en otras vías locales. Además, presentan pequeños deslaves en distintas comunidades.

Las lluvias no cesan desde anoche de este lunes, y se esperan que continúen en las próximas horas por la presencia del frente frío número 25, comunicó la Coordinación Estatal de Protección Civil. Las regiones más afectadas son la Cuenca del Papaloapan, norte del Istmo de Tehuantepec, Sierra de Flores Magón o Mazateca y la Sierra de Juárez.

Hasta al mediodía de este martes, las autoridades no han informado de daños mayores por la presencia de estas condiciones climatológicas.

Lluvias y bajas temperaturas

“Se espera un descenso generalizado de las temperaturas en todo el estado. La sensación térmica de frío se verá acentuada por el tiempo ventoso, siendo probable la presencia de heladas en mesetas altas de la Mixteca y la Sierra de Juárez”, informó este martes, Protección Civil.

Y es que de acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el frente frío, producirá un evento de norte intenso y prolongado, el cual se intensificará con rachas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora e incluso mayor en el tramo La Venta–La Ventosa.

Estas condiciones podrían persistir hasta el primer fin de semana de enero 2026, por lo que las autoridades recomiendan, mantener monitoreo permanente y exhorta a la población a extremar precauciones en actividades marítimas, pesqueras y en zonas costeras; así como a reforzar las medidas de prevención y autoprotección.

