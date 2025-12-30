Más Información
Monterrey. – Un incendio en una bodega de plásticos dejó el saldo de un trabajador lesionado y al menos 100 trabajadores evacuados en el municipio de Monterrey, en Nuevo León.
Los hechos se reportaron en un almacén ubicado en el cruce de las avenidas Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia Del Norte.
Al momento del incendio un trabajador se encontraba al interior de la bodega, resultando con quemaduras de primer y segundo grado.
El empleado fue trasladado para su atención médica, en tanto que otros 100 fueron evacuados del lugar.
Al sitio arribó el personal de Bomberos de Nuevo León, así como brigadistas de Protección Civil estatal y municipal, quienes apoyaron en las labores de sofocación.
Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.
