Más Información

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

Tren Interoceánico: Tras dictamen técnico deberá realizarse un deslinde, dice Sheinbaum; FGR determinará responsabilidades, indica

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Operación Frontera Norte ha detenido a más de 10 mil personas en 10 meses; aseguraron más de 7 mil armas de fuego

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; diputados del PAN lamentan deceso

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Intocables de la 4T: Inmunes ante los escándalos

Monterrey. – Un incendio en una bodega de plásticos dejó el saldo de un trabajador lesionado y al menos 100 trabajadores evacuados en el , en Nuevo León.

Los hechos se reportaron en un almacén ubicado en el cruce de las avenidas Los Ángeles y San Nicolás, en la colonia Del Norte.

Lee también

Al momento del incendio un trabajador se encontraba al interior de la bodega, resultando con quemaduras de primer y segundo grado.

Foto: Especial
Foto: Especial

El empleado fue trasladado para su atención médica, en tanto que otros 100 fueron evacuados del lugar.

Lee también

Al sitio arribó el personal de Bomberos de Nuevo León, así como brigadistas de Protección Civil estatal y municipal, quienes apoyaron en las labores de sofocación.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]