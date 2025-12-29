Más Información

Descarrilamiento del Interoceánico deja a Doña Jovita sin dos hijas; "querían ir a conocer y pasear"

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Inicia entrega de cuerpos tras tragedia del Tren Interoceánico; familia recibe restos de niña de 9 años

Sheinbaum se reúne con víctimas tras descarrilamiento del Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

Así quedó el Lamborghini tras el tiroteo en Zapopan; peritos recogen decenas de casquillos

Irapuato, Gto.- Cinco hombres fallecieron tras ser atacados por que irrumpieron en una fiesta familiar la noche de este 28 de diciembre de 2025, en la colonia Los Presidentes de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

La tarde de este domingo un grupo de individuos ingresó con violencia a una vivienda de las calles Abelardo L. Rodríguez, casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, y balearon a las personas que ahí convivían; entre las víctimas fatales se encuentra Jovanny García "Gio Vera”, cantante de la Banda Gota de Oro.

Dos hombres , tres en un hospital y una mujer se encuentra herida.

Otras personas que perdieron la vida son Jesús “N”, Rogelio “N”, Jesús “N” y otra persona también identificada como Rogelio, informó la Fiscalía General del Estado.

Los responsables de la masacre huyeron presuntamente a bordo de una motocicleta.

Gio Vera, entre los muertos de ataque a fiesta en Guanajuato (29/12/2025). Foto: Especial
Gio Vera, entre los muertos de ataque a fiesta en Guanajuato (29/12/2025). Foto: Especial

El deceso de “Gio Vera” provocó consternación en las redes sociales, en donde se multiplicaron las expresiones de repudio a lay las condolencias por la pérdida del cantante, aficionado al futbol y maestro de educación física de secundaria.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y alegría vivirán por siempre en nosotros”, posteó la Banda Gota de Oro.

