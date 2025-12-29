Más Información
Irapuato, Gto.- Cinco hombres fallecieron tras ser atacados por hombres armados que irrumpieron en una fiesta familiar la noche de este 28 de diciembre de 2025, en la colonia Los Presidentes de la ciudad de Irapuato, Guanajuato.
La tarde de este domingo un grupo de individuos ingresó con violencia a una vivienda de las calles Abelardo L. Rodríguez, casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, y balearon a las personas que ahí convivían; entre las víctimas fatales se encuentra Jovanny García "Gio Vera”, cantante de la Banda Gota de Oro.
Dos hombres murieron en el inmueble, tres en un hospital y una mujer se encuentra herida.
Otras personas que perdieron la vida son Jesús “N”, Rogelio “N”, Jesús “N” y otra persona también identificada como Rogelio, informó la Fiscalía General del Estado.
Los responsables de la masacre huyeron presuntamente a bordo de una motocicleta.
El deceso de “Gio Vera” provocó consternación en las redes sociales, en donde se multiplicaron las expresiones de repudio a la violencia criminal y las condolencias por la pérdida del cantante, aficionado al futbol y maestro de educación física de secundaria.
“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y alegría vivirán por siempre en nosotros”, posteó la Banda Gota de Oro.
