Un hombre fue asesinado presuntamente por su hermano durante los festejos de Navidad en el municipio de Ciénega de Flores, en Nuevo León.
La tragedia familiar se reportó pasadas las 03:00 horas en una plaza pública ubicada entre las calles Tamaulipas y Elena Olivares, en el tercer sector de la colonia Tierra Propia.
Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego, policías municipales se movilizaron al lugar y encontraron a la víctima sin signos vitales.
El cuerpo del hombre quedó sobre la vía pública y, a un costado, fue localizado un sombrero vaquero.
En el sitio, las autoridades detuvieron a dos personas, identificadas como Antonio, de 39 años, e Irving, de 32 años, uno de ellos hermano de la víctima.
Trascendió que el homicidio ocurrió tras una discusión durante los festejos de la Nochebuena.
En el lugar, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales aseguró un arma larga, al parecer de cacería, así como 11 casquillos.
LL
