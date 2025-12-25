Culiacán, Sin. En medio de los festejos navideños en la capital del estado la violencia continuò con cinco nuevos asesinatos y una persona del sexo femenino herida, una de las victimas fue una mujer de nombre, Isabel “N” de 51 años de edad, la cual fue encontrada muerta a balazos en el interior de su hogar en la colonia Buenos Aires.

Las autoridades fueron notificadas que en una vivienda de la calle General Pablo Macias Valenzuela, escucharon detonaciones de armas de fuego, al ingresar al domicilio, los policìas encontraron tirado el cuerpo de la mujer.

Cerca de la zona comercial de Cuatro Rìos, en la avenida Ignacio Lòpez Rayòn, un joven que conducia una motocicleta fue privado de la vida de varios disparos de armas automàticas por personas desconocidas.

Lee también Despliegan operativo especial de seguridad en Sinaloa; refuerzan vigilancia por fiestas navideñas

Asesinatos en Culiacán. Foto: Cortesía

En una zona enmontada, del sector Santa Fe, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, con las manos y pies atado y disparos de armas de fuego, la victima fue identificada como Roberto “N” de 48 años de edad, del cual existía un reporte de privaciòn ilegal de la libertad.

Ricardo “N” de 42 años de edad, fue asesinado de varios disparos por personas desconocidas, cuando se encontraba fuera de su domicilio por la calle 24 de Febrero, de la colonia Cinco de Mayo, pese a la movilización de los cuerpos policiacos, sus agresores lograron huir del lugar.

Sobre la calle Mina de la Valencia, en la colonia Toledo Corro, el joven Miguel Angel “N” de 20 años de edad, quien conducia una motocicleta, fue privado de la vida de varios disparos, sus agresores lograron huir de la zona

Lee también Escuinapa vuelve a vivir jornada violenta; se reportan enfrentamientos y explosiones

Asesinatos en Culiacán. Foto: Cortesía

En un aparente asalto a una estética de la colonia Montesierra, de la capital del estado, una joven empleada de nombre Yazmin “N”, de 33 años de edad, la cual presuntamente se resistiò a entregar sus pertenencias recibiò dos disparos de arma de fuego, uno de ello en la cabeza, por lo que tuvo que ser internada en un hospital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm/LL