La violencia continúa en la capital del estado, con el registro de una cadena de seis nuevos asesinatos en diversos sectores de Culiacán. Entre las víctimas se encuentra un policía municipal, Edgar Luciano, de 38 años, y un adolescente, Joshue “N”, de 17 años de edad.

En la nueva serie de hechos violentos, al interior de una vivienda del sector de la colonia Chulavista, ubicada sobre la calle Cuarto Poder, hombres armados ingresaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el menor de edad, Joshue “N”, quien falleció en el lugar a causa de los impactos de bala.

A escasas calles del Parque Constitución, en el segundo cuadro de Culiacán, el agente de la policía municipal, Edgar Luciano “N”, con 13 años de servicio, recién había concluido su turno y, al conducir una motocicleta, fue privado de la vida tras recibir múltiples disparos por al menos dos personas.

Lee también Explosión por pirotecnia deja un muerto; vivienda queda destruida en Huautla, Hidalgo

El elemento de seguridad fue atacado a balazos sobre la avenida Carranza, casi esquina con Ángel Flores. Al arribar los grupos de auxilio y corporaciones policiacas, se confirmó que no presentaba signos vitales.

En otro hecho, varios hombres armados atacaron a balazos a un vendedor de autos, Carlos Emanuel “N”, de 33 años, en una estación de gasolina inactiva ubicada sobre el boulevard Rotacismo y la avenida Enrique Félix Castro, en la zona limítrofe de Tres Ríos.

Asimismo, en la colonia El Mirador, un grupo armado que viajaba en dos vehículos descendió y abrió fuego contra tres personas que se encontraban platicando. En el lugar falleció Salvador “N”, de 43 años de edad.

Lee también Capturan a Jaime Toral, influencer veracruzano por trata de personas; lo acusan de esclavitud

Otro de los acompañantes intentó huir, pero fue perseguido y asesinado dos calles más adelante; se trató de Jesús Abel “N”, quien fue localizado sin vida sobre la calle Gaxiola. El tercer afectado resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Finalmente, el joven Daniel “N”, de 21 años de edad, quien fue atacado a balazos cerca de un campo deportivo en el fraccionamiento Urbivillas del Cedro, murió horas después en un hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL