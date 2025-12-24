Más Información

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Uso de opioides, subestimado en encuesta de drogas: expertos

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Agentes ministeriales lograron la captura del influencer veracruzano, Jaime Toral, señalado como presunto responsable del delito de trata de personas en la modalidad de esclavitud.

El creador de contenido, quien realizaba videos de una mujer conocida como Doña Lety, fue aprehendido en el estado de Puebla y posteriormente trasladado a Veracruz.

De acuerdo con diversas investigaciones, se descubrió que la mujer se encontraba en contra de su voluntad en el domicilio donde el influencer grababa contenido para distintas plataformas digitales.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que fueron elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Jaime “N”.

El organismo detalló que, respetando los derechos humanos y el debido proceso, Jaime “N” será presentado ante el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del II Distrito Judicial de Tantoyuca.

Previo a su detención, las autoridades ministeriales de Veracruz habían ofrecido una recompensa de 350 mil pesos por información que llevara a su captura; mientras tanto, las cuentas del creador de contenido continuaban operando con normalidad.

