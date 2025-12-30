Un grupo delictivo perpetró durante la madrugada de hoy un ataque incendiario contra vehículos y una propiedad de un exalcalde del municipio poblano de Palmar de Bravo, una demarcación ubicada en el llamado Triángulo Rojo del huachicol.

De acuerdo con los reportes policiales, fueron varios sujetos quienes llevaron a cabo los ataques en las comunidades de La Purísima y Cuacnopalan, donde incendiaron dos automóviles y la fachada de una vivienda.

Según versiones de pobladores, las unidades y casa habitación atacadas son presuntamente propiedad del expresidente municipal y excandidato perdedor del PVEM, Adán Silva Valeriano.

Los hechos de violencia generaron zozobra entre los habitantes de esa región y una fuerte movilización de elementos de distintas corporaciones policiacas.

Cabe recordar que en julio del 2024, el exalcalde sufrió un atentado del cual resultó herido por arma blanca; y ese mismo año, denunció amenazas en su contra.

El llamado “Triángulo Rojo” de Puebla, donde operan violentas bandas delincuenciales con apoyo social para el robo de hidrocarburo, incluye los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo.

En estas demarcaciones se han reportado históricamente hechos graves de violencia, enfrentamientos entre bandas, así como entre fuerzas militares y policiales.

afcl