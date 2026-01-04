El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que este domingo dominará cielo despejado a medio nublado, acompañado de ambiente cálido y sin lluvia; se prevé una temperatura máxima de 23 grados Celsius (°C) y, por la noche, el termómetro descenderá a los 17 °C.

El viento del Noreste soplará de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de hasta 35 km/h.

Para la madrugada del lunes se pronostica un ambiente muy frío, con temperaturas de 10 °C; continúa activa la Alerta Amarilla por temperaturas bajas.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no muestra emisiones de ceniza volcánica ni vapor de agua; en caso de registrarse alguna emisión, la pluma se dispersaría hacia el Este, sin riesgo de caída de ceniza para la Ciudad de México.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL