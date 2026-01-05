Pachuca.— Autoridades de seguridad dieron a conocer avances sobre los seis asesinatos ocurridos entre el 31 de diciembre y los primeros días de enero en la región de Tula, donde las víctimas eran originarias del Estado de México, Jalisco y Veracruz.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, continúan las investigaciones sobre el primero de los hechos, registrado el 31 de diciembre en la colonia San José, donde tras una persecución entre hombres armados se produjo el asesinato de tres hombres que circulaban a bordo de una camioneta sobre la calle Volcán Malinche.

En ese punto, los agresores alcanzaron a los ocupantes de una de las unidades involucradas y les dispararon, lo que provocó la muerte de quienes fueron identificados con las iniciales B. A. M. J., originario de Xalapa, Veracruz, y J. O. N. P., con domicilio en Unión de San Antonio, Jalisco.

Lee también Elementos de seguridad rescatan a 6 hombres privados de la libertad en Jalisco; aseguran armas y cartuchos

Asimismo, se informó que un tercer hombre, cuya identidad aún no ha sido confirmada, portaba al momento de los hechos una identificación con domicilio en el Estado de México, por lo que continúan las diligencias para corroborar sus datos y localizar a sus familiares.

En este caso, las indagatorias señalan que los hechos estarían relacionados con una presunta rivalidad entre grupos delictivos que operan en la zona y que provienen de otras entidades. La disputa según se dijo está vinculada con el robo de combustible y el narcomenudeo.

En otro hecho violento, ocurrido el 3 de enero, fueron localizadas tres personas sin vida dos mujeres y un hombre en terrenos de cultivo, en Tula. La Procuraduría informó que las víctimas ya fueron plenamente identificadas y entregadas a sus familiares.

Lee también Trabajadores de salud se manifiestan por falta de pago, bonos y estímulos en Veracruz; critican gobierno de Nahle

En este segundo caso, se precisó que ninguna de las víctimas era originaria de Hidalgo, todas tenían domicilio en el Estado de México, y que presuntamente se trató del abandono de los cuerpos en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Finalmente, se informó que las diligencias continúan abiertas hasta el esclarecimiento total de los hechos. En tanto, en la región de Tula se ha reforzado la seguridad con la participación de corporaciones federales y estatales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov