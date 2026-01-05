Más Información

Durante un operativo conjunto, la Fiscalía de Jalisco, la Guardia Nacional y la Defensa lograron la liberación de seis hombres que se encontraban desde el pasado 29 de diciembre en una finca de Zapopan.

Las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas llevaron a descubrir la posible ubicación de las víctimas, que se presume fueron privadas de la libertad en calles de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

Las víctimas —jóvenes de entre 18 y 26 años— fueron localizados con vida en un domicilio del fraccionamiento Capital Norte por elementos de fuerzas federales desde el pasado 2 de enero.

Además, en otro domicilio ubicado en la zona de El Bajío, también en Zapopan, se logró la detención de Cristian “N” y Érika “N”, mientras que en una segunda finca fueron detenidos Bryan “N”, María “N” y Armando “N”, presuntos captores de las víctimas.

De acuerdo con las indagatorias, cerca de la medianoche del 29 de diciembre las víctimas se encontraban en una calle de la colonia San Juan de Ocotán, cuando fueron abordados por que descendieron de varios vehículos para llevárselos por la fuerza.

La Fiscalía de Jalisco informó que en la finca donde fueron localizados los hombres privados de la libertad, también se aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles, varios aros aprehensores y tablas de madera utilizadas para golpearlos.

Tras la liberación y revisar la identidad de las víctimas, la Fiscalía del Estado confirmó que una de ellas —un hombre de 23 años de edad— contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de , por lo que fue cumplimentada en ese momento.

La Fiscalía indicó que continúan las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos y deslindar las responsabilidades.

