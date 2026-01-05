Más Información

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Nicolás Maduro se declara no culpable en la Corte de Nueva York; "sigo siendo el Presidente de mi país", afirma

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Aplazan audiencia de Ovidio Guzmán "El Ratón"; será el próximo 10 de julio

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Culiacán, Sin. Se investiga el origen de un en el nacimiento navideño colocado en el exterior del templo católico del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el centro de la ciudad de Los Mochis, donde falleció una persona , la cual se presume se durmió en este sitio y no se percató del fuego.

El fuego se inició la madrugada de este lunes, por la avenida Francisco I Madero, por lo que vecinos, al percatarse del hecho, lo reportaron al y a las autoridades de seguridad, sin conocer que una persona del sexo masculino se encontraba en el lugar.

Lee también

Al llegar al lugar, los cuerpos de emergencia se percataron que en el incendio del , que fue colocado fuera del templo católico, se encontraba una persona en llamas del sexo masculino, por lo que lograron apagarlo, pero este murió a causa de las graves quemaduras.

Una de las primeras versiones, es que una persona en situación de calle buscó refugio y un poco de calor, por lo que se acortó a dormir en el nacimiento, sin embargo, esta no ha sido confirmada, ya que se busca a una persona del sexo masculino dedicada el cuidado de un parque cercano al lugar del siniestro.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]