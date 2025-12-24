“Me gusta mucho el nacimiento y no sólo porque esté muy bonito, también paso tiempo con mi mamá y eso es lo mejor de estas fiestas al venir aquí”, dijo Maricarmen, de 21 años, quien acudió al Zócalo junto a su mamá Irene Hernández desde Ciudad del Carmen, Campeche, para ver las decoraciones navideñas en la CDMX.

A un día de celebrar la Nochebuena, miles de capitalinos y turistas se juntaron en el Zócalo para disfrutar el Festival de Luces de Invierno 2025, donde la tradicional verbena presenta un nacimiento monumental, árboles de Navidad decorados con nochebuenas, esculturas de piñatas clásicas y en forma de burritos, escenarios iluminados y música en vivo.

Maricarmen comentó que es el tercer año que acude al Zócalo para ver las decoraciones y hacer sus compras navideñas.

“Me encanta porque, como la Ciudad es muy grande, pueden meter muchas cosas. Allá en Campeche no tanto, la verdad”, externó la joven.

Soledad Partida acudió junto a sus dos hijos Armando y Daniela, quienes estudian en Puebla y vinieron en estas vacaciones decembrinas para visitarla en su casa en el Estado de México.

“A mí me encanta porque me recuerda a cuando era una niña”, mencionó Soledad, y consideró que asistir al Zócalo es una tradición especial, debido a que su mamá la traía de niña.

Entre las atracciones en el Zócalo figuran un nacimiento monumental y tres árboles de Navidad. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Por su parte, Isamar Durán, que vive en Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, acudió al Centro junto a su bebé, su hermana y su mamá porque habían visto el festival en redes sociales y querían tomarse fotografías para subirlas a sus redes sociales. “Queremos tomar de todo, y para nuestra bebé, porque está chiquitita”, explicó.

Mencionó que suelen hacer el recorrido cada año para ver las decoraciones. “Es como una tradición familiar”, aseveró.

Además del nacimiento monumental, los visitantes se tomaban selfies junto a los tres árboles de Navidad conformados por nochebuenas sembradas en las alcaldías del sur de la Ciudad de México.

El Festival de Luces de Invierno presenta, además, conciertos gratuitos por las tardes y noches, lo que ha convocado a miles de asistentes. Las actividades estarán hasta el 4 de enero.

Por la noche también se pudo observar la presencia de personas disfrazadas de Santa Claus, con quienes los niños decidían tomarse una fotografía.