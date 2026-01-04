Más Información
León, Gto.- Una joven embarazada fue asesinada a balazos a unos pasos de su vivienda, en la colonia Parques La Noria, de la ciudad de León, Guanajuato.
Samantha, de 25 años, esperaba a una niña; se encontraba en el quinto mes de gestación.
Un hombre a bordo de una motocicleta la disparó en cuatro ocasiones la noche de este sábado.
El ataque ocurrió a las 23:00 horas en la calle Parque Colombia. Un equipo forense trabajó hasta la madrugada de este domingo, 4 de enero, en la escena del crimen.
Samantha es la primera víctima de homicidio doloso de 2026; su cuerpo ingresó al Servicio Médico Forense, ubicado en Guanajuato capital.
En el lugar de los hechos, familiares confirmaron que estaba embarazada y que le habían comunicado que era una niña.
