Ecatepec, Méx.-Como resultado de la estrategia de seguridad municipal basada en proximidad social, prevención del delito y atención a ilícitos de alto impacto en Ecatepec, en un año bajó 40 % la incidencia delictiva, principalmente en robos a casa habitación, de vehículos y extorsiones, y en 2026 se consolidarán los avances en seguridad, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

En conferencia de prensa, dio a conocer que hay resultados claros y verificables en materia de seguridad porque su gobierno puso en marcha una estrategia para atender las causas de inseguridad, fortalecer la prevención y mantener presencia permanente en territorio.

“Bajo esta visión, Ecatepec definió una estrategia integral orientada a recuperar tranquilidad, confianza ciudadana y orden en el espacio público”, expresó.

En menos de un año se logró reducir en 39 % el robo de vehículo, 36 % el homicidio doloso y el robo a casa habitación, y el 31 % las denuncias de extorsiones.

Resaltó que hay una reducción consolidada del 40 % delitos prioritarios ya que se asumió el reto de revertir la grave inseguridad mediante coordinación institucional, reorganización de cuadrantes, más patrullas y motocicletas, lo que mejoró tiempos de respuesta y fortaleció el vínculo con ciudadanos.

Mientras que en Prevención del Delito se priorizó atención a causas familiares y comunitarias para reducir factores de riesgo y fortalecer el tejido social, y en acciones de alto impacto se actuó con firmeza frente a estructuras delictivas, resultado de inteligencia operativa y el trabajo conjunto con Marina, Guardia Nacional y Fiscalía, bajo el esquema del Mando Unificado, alineados a la estrategia de seguridad federal.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, dijo que los avances para reducir la incidencia son resultado del trabajo coordinado entre la Policía Municipal con fuerzas federales, estatales y autoridades de procuración de justicia en las 245 mesas de paz, además de 2 mil 949 mesas de paz vecinales, 4 mil 85 redes vecinales y 37 mil 677 dispositivos de seguridad implementados.

Machado subrayó que se avanzado en la confianza ciudadana en la policía con la presencia permanente en territorio y el toque de puertas, y la acción oportuna permitió reducir 32 % el número de carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México , y en septiembre incluso se redujo en un 59 % la presentación de denuncias con respecto al 2024.

Dentro de las acciones para depurar la corporación local, se inició el procedimiento de baja de más de 500 policías por diversas razones.

Otros factores que han contribuido a la disminución de la comisión de delitos son los espacios públicos recuperados, los cuales cuentan con iluminación, así como el aumento en varías comunidades de agua por la red, además de programas de desarrollo social y económico.

“Hay una coordinación efectiva, una gran colaboración y coordinación con los tres órdenes de gobierno, y un trabajo incansable de los compañeros de la dirección, ahora el reto es superar las estadísticas de lo que se hizo este año; falta mucho por hacer, pero no podemos negar que hay mujeres y hombres policías comprometidos con su municipio”, comentó.

