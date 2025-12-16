Toluca, Méx.— Una aeronave tipo jet privado tipo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, se desplomó a las 12:31 horas en la calle Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca, y el saldo preliminar hasta ayer por la tarde era de siete personas muertas.

“A simple vista se observan seis cuerpos, pero obviamente no se pueden manipular; se realizarán los peritajes correspondientes”, señaló el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, quien llegó a la zona del desastre.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave provenía de Acapulco, Guerrero, con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando presuntamente comenzó a presentar fallas.

Castañeda indicó que, según información de la empresa de servicios aéreos “Estrella”, a bordo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes; sin embargo, en los trabajos de sofocación del incendio sólo se habían localizado seis cuerpos. Más tarde se confirmó un séptimo.

“Había tanques de combustible y de gas, por lo que se realizó una acción preventiva en coordinación con Protección Civil y se evacuaron dos cuadras a la redonda”, agregó el secretario de Seguridad.

Tras el accidente, las autoridades activaron el Sistema de Comando de Incidentes en la zona donde se desplomó la aeronave, la cual cuenta con diversas naves industriales.

El incidente ocurrió aproximadamente 300 metros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca.

En la zona donde se desplomó la aeronave, que provenía de Acapulco, existen diversas naves industriales. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL

Fue necesario evacuar al menos dos cuadras, ya que en la zona del siniestro había tanques de combustible y de gas.

Al sitio acudieron corporaciones de Bomberos de Toluca, San Mateo Atenco y Metepec; los Servicios de Urgencias del Estado de México; Seguridad Municipal y estatal: el Grupo Relámpagos; la Marina y la Guardia Nacional.

Tras varios minutos de labores, los vulcanos de los tres municipios lograron controlar el incendio; sin embargo, continuaron con las tareas de enfriamiento y remoción.

Vecinos de la zona pidieron que el Aeropuerto Internacional de Toluca redoble sus medidas preventivas, tanto en los aterrizajes como cuando una aeronave presenta fallas mecánicas.

“Solo escuchamos el fuerte golpe y los gritos; nunca imaginamos que fuera un avión, aunque sí ha pasado otras veces. Fue hasta que vimos el humo y escuchamos como explosiones”, relató Rosario, una vecina del lugar.

Algunas familias, ante el temor de una explosión mayor, salieron de sus domicilios, aun cuando se encontraban a cierta distancia del sitio donde cayó la aeronave.

“Escuchamos el ruido y salimos corriendo porque no sabíamos qué era; pensamos que se trataba de una explosión grande”, comentó otro vecino de la zona.