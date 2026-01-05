Culiacán, Sin. En la capital del estado, en diversos sectores se registraron seis nuevos asesinatos violentos, con los que suman 31 víctimas privadas de la vida con impactos de bala en el estado, en el transcurso de los primeros cuatro días del nuevo año del 2026.

José Guadalupe “N”, de 50 años de edad, fue asesinado de varios disparos, a bordo de un tractor, en el que trabajaba en la preparación de la tierra para cultivar, en la comunidad de Caminaguato, en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

En la avenida Paseo de los Olivos, en la colonia Paseo Alameda, en la parte norte de la capital del estado, hombres armados atacaron a varias personas, en el atentado un motociclista falleció en el lugar, mientras que dos personas aun sin identificar, fueron trasladadas a un hospital con heridas de bala.

Sobre la calle Cruz Medina, del fraccionamiento Finisterra, un hombre identificado como Enrique “N”, de 30 años de edad, fue perseguido a balazos por desconocidos, los cuales lograron alcanzarlo cerca de un expendio de cerveza y privarlo de la vida, para después huir rápidamente del lugar.

En la colonia El Mirador de la capital del estado, en una humilde vivienda, fue asesinado de varios disparos, Maximino “N” de 55 años de edad, sus agresores que lograron entrar hasta el patio del inmueble le dispararon en varias ocasiones, ya que este logró correr para eludirlo, sin lograr su propósito.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas de disparos en el interior de una vivienda en la colonia Amado Nervo, al llegar al sitio, sobre la calle Mojolo, descubrieron que una persona se encontraba en el patio tiara con rastros de sangre y sin signos vitales.

En el sitio, se conoció que la víctima llevaba por nombre Rogelio “N”, de 42 años de edad, el cual recibió varios impactos de bala, por personas desconocidas que lograron sorprenderlo, dentro de su propio hogar.

Un joven de nombre Alexis “N”, de 22 años de edad, quien fue ingresado a un hospital por heridas de bala, derivado de un atentado que sufrió en el fraccionamiento Urbivilla del Prado, falleció a causa de las lesiones que presentaba.

En los primeros cuatro días del nuevo año, en los municipios de Culiacán, Choix, Mazatlán, Navolato y El Rosario, se han registrado un total de veintinueve asesinatos violentos, entre las víctimas se encuentra una mujer de nombre, Mailett Yohana “N”, de 32 años de edad, vecina de la colonia, Felipe Ángeles.

La fémina fue privada de la vida, de varios disparos efectuados por personas que viajaban en una motocicleta, cuando ella, se presume, llegaba a su domicilio en la calle Rosendo Rodríguez, sus agresores lograron huir del lugar.

