Culiacán, Sin.- Un niño de un año y tres meses de edad resultóen el brazo, cuando se encontraba con su mamá muy cerca del Hospital Regional número uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se registró una que dejó un hombre muerto.

Las autoridades de la Secretaria de Salud del Estado solo dio a conocer que el menor es atendido por la lesión, sin que esté en riesgo su salud, por lo que compete a las autoridades judiciales investigar los hechos donde resultó herido.

Tras la balacera, fue encontrado el cuerpo de un hombre con varios , frente a la entrada de un colegio privado, ubicado sobre la calle Río Humaya, a unos cuatro metros de las oficinas del Seguro Social.

