Oaxaca.— La tarde del jueves, personas armadas ingresaron a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y detonaron sus armas de fuego, lo que provocó pánico en la comunidad estudiantil.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo los estudiantes corren por pasillos y escaleras de las instalaciones de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria, para protegerse de los disparos.

Ante estos actos violentos, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales determinó suspender las clases ayer hasta que la Administración Central y las autoridades competentes garanticen la seguridad de la comunidad.

“Hacemos valer esta denuncia en contra de los autores materiales e intelectuales del asalto y violencia a nuestras instalaciones cometidas el día 18 de septiembre de 2025, cuando serían aproximadamente las 14 horas con 10 minutos”.

El Consejo Técnico denunció y condenó las agresiones cometidas en contra de la comunidad estudiantil y trabajadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. Y aseguró que se trató también de un atentado contra Rocío Martínez Helmes, directora de la facultad y de actos feminicidas cometidos en contra de su persona.

“Denunciamos y condenamos la incitación a la violencia en contra de los integrantes de nuestra facultad que se ha realizado en los últimos meses en diferentes plataformas y redes sociales”, señaló.

También denunció la omisión, tolerancia y falta de interés de la Administración Central, al permitir estos actos violentos que de forma sistemática se han cometido durante este año dentro de la unidad académica a la que pertenecen.

Y finalmente, exigió la intervención inmediata de las autoridades competentes para que se realice la investigación y castigo a los autores intelectuales y materiales de estos actos y omisiones que estamos denunciando.

En un comunicado, el rector de la UABJO, Cristian Eder Carreño López, informó que se han puesto en comunicación con las autoridades correspondientes de manera inmediata, para iniciar el proceso jurídico y poner la denuncia que permita identificar a los responsables de la balacera en la Facultad de Derecho.

“Asimismo, empezamos a recabar las evidencias que permitan a las autoridades identificar a los agresores. No permitiremos que se ponga en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria, por lo que solicitaremos a las autoridades su apoyo y coordinación”, aseguró.