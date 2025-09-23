Esther Ramírez Vargas, titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Hidalgo, presidió la firma de transformación junto a varios presidentes municipales, en busca de modernizar las tesorerías de los ayuntamientos para captar más dinero por el cobro de predial y acceder a un 30 por ciento adicional de los recursos del Fondo de Fomento Municipal.

La servidora pública dijo que este convenio moderniza los procesos de recaudación, mediante plataformas digitales, kioscos y Centros Regionales de Hacienda, sin afectar la autonomía de los ayuntamientos, pues, asegura, cada peso recaudado regresa íntegro a las arcas municipales.

Dijo que en abril pasado con la presencia de Alan Carbajal Zuñiga, director general de Transferencias Federales de la SHCP, se firmó este convenio con 10 municipios, los cuales ya recibieron casi 90 millones de pesos adicionales gracias al acceso a un 30 por ciento extra del Fondo de Fomento Municipal.

Ramírez Vargas se reunió con las y los presidentes municipales de Ajacuba, Actopan, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, El Cardonal, Emiliano Zapata, Huasca de Ocampo, San Salvador, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Villa de Tezontepec y Zempoala.

El fondo se contempla en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que la titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Hidalgo se dijo convencida de que “solo trabajando hombro a hombro, estado y municipios tendremos el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que merecemos”.

