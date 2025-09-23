Más Información

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Adán Augusto dice que "no hará caso a mafufadas" tras acusación de Alito Moreno ante la DEA y el FBI

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Luisa Alcalde y Alito Moreno intercambian dimes tras denuncia contra el “Cártel de Macuspana”

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Esther Ramírez Vargas, titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de , presidió la firma de transformación junto a varios presidentes municipales, en busca de modernizar las tesorerías de los ayuntamientos para captar más dinero por el cobro de predial y acceder a un 30 por ciento adicional de los recursos del Fondo de Fomento Municipal.

La servidora pública dijo que este convenio moderniza los procesos de recaudación, mediante plataformas digitales, kioscos y Centros Regionales de Hacienda, sin afectar la , pues, asegura, cada peso recaudado regresa íntegro a las arcas municipales.

Dijo que en abril pasado con la presencia de Alan Carbajal Zuñiga, director general de Transferencias Federales de la SHCP, se firmó este convenio con 10 municipios, los cuales ya recibieron casi 90 millones de pesos adicionales gracias al acceso a un 30 por ciento extra del Fondo de Fomento Municipal.

Lee también

Ramírez Vargas se reunió con las y los presidentes municipales de Ajacuba, Actopan, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, El Cardonal, Emiliano Zapata, Huasca de Ocampo, San Salvador, Santiago Tulantepec, Singuilucan, Tepeapulco, Tepehuacán de Guerrero, Tlahuelilpan, Tlanchinol, Villa de Tezontepec y Zempoala.

El fondo se contempla en la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que la titular de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Hidalgo se dijo convencida de que “solo trabajando hombro a hombro, estado y municipios tendremos el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que merecemos”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses