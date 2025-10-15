Un hombre de 25 años de edad fue condenado a una sentencia de 70 años de prisión ordinaria por el robo de más de un millón de pesos y homicidio contra un médico estético.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que Ramón Gerardo fue condenado por los delitos de homicidio calificado con premeditación y ventaja, y robo calificado con violencia en las personas, de noche y respecto de vehículo de propulsión mecánica, cometidos en perjuicio de la víctima Carlos “N”.

La penalidad global de 70 años de prisión se integra con: 50 años por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como 20 años por el delito de robo calificado con violencia en las personas, de noche y respecto de vehículo de propulsión mecánica.

Los hechos por los cuales se dictó el fallo condenatorio ocurrieron aproximadamente entre las 00.41 y las 01.39 horas del 21 de enero de 2024, en un domicilio ubicado en la colonia Residencial La Cima, en Hermosillo, Sonora.

En ese lugar, Ramón Gerardo “N” golpeó a la víctima, Carlos “N”, y posteriormente se apoderó de diversos objetos de valor, incluyendo documentación, joyería, relojes, una pluma, perfumes, vestimenta, así como un millón de pesos en efectivo que se encontraban en una caja fuerte y cien mil pesos dentro de una bolsa negra.

Tras cometer el robo, el sentenciado le disparó con un arma de fuego en la cabeza a la víctima, causándole la muerte.

Finalmente, para huir del lugar con los objetos robados, se llevó un vehículo marca Ford, línea Bronco, modelo 2023, propiedad de la víctima.

Tras acreditar con sólidas pruebas los hechos que se le imputaron, la Fiscalía acreditó ante el Juez penal de la causa para que el mismo dictara la sentencia, con lo que se reitera el compromiso inquebrantable de las instituciones de justicia del estado, en la lucha contra los delitos de alto impacto, garantizando que los responsables de crímenes que atenten contra la vida y el patrimonio de los sonorenses reciban sentencias severas contempladas en la ley.

