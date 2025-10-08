Más Información

Hermosillo, Sonora.- Un hombre prófugo de la justicia estadounidense será expulsado del país por la garita Dennis DeConcini donde será capturado por (Aduanas y Protección Fronteriza por sus siglas en Inglés).

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que por medio de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con base en una solicitud internacional, logró la localización y aseguramiento de un prófugo de la justicia de Estados Unidos de América (EUA) en la capital sonorense.

El imputado es Roland “N”, de 34 años, originario de Tucson, Arizona, es requerido por el delito de en área residencial en el condado de Maricopa, conforme a una orden de arresto emitida el 3 de octubre de 2025.

La localización y aseguramiento se concretó mediante un operativo conjunto entre elementos de la AMIC y el Instituto Nacional de Migración (Inami) en la calle Morelia, en la colonia Centro de Hermosillo el pasado día 7 de octubre.

El señalado será expulsado del país a través de la Garita Internacional Dennis DeConcini, en Nogales, para ser entregado a los Agentes del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EUA.

Comunicó la Fiscalía de Sonora que esta acción interinstitucional deja de manifiesto su compromiso con lapara combatir la impunidad y garantizar que quienes evadan la justicia, sean localizados y presentados ante las autoridades competentes, pues Sonora no es ni será refugio para criminales.

