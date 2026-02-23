Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un mensaje para reconocer al personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras el operativo en Tapalpa, donde abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho".

"Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional" (Defensa), dijo Harfuch en redes sociales.

Además, señaló la labor del titular de la Defensa: "Reconocemos el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional", escribió en la red social X.

También, expresó su respeto por los elementos que perdieron la vida en la operación y reafirmó su respaldo a sus familias.

De igual manera reconoció la coordinación entre autoridades locales y federales, a cual, dijo, permitió debilitar de manera significativa a la organización criminal "responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años", dijo.

Al concluir, el Secretario mencionó que la prioridad del Gobierno Federal y la instrucción clara de la presidenta Claudia Sheinbaum "es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional", compartió X.

