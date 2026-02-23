Más Información

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un mensaje para reconocer al personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, así como al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), tras el en Tapalpa, donde abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes .

"Hacemos un amplio reconocimiento a la valentía, profesionalismo y lealtad del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, y muy en especial al personal de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional" (), dijo Harfuch en redes sociales.

Además, señaló la labor del titular de la Defensa: "Reconocemos el liderazgo del General Secretario al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional", escribió en la red social X.

Lee también

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradece a las Fuerzas Armadas tras operativo que abatió a "El Mencho". Captura
El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradece a las Fuerzas Armadas tras operativo que abatió a "El Mencho". Captura

También, expresó su respeto por los elementos que perdieron la vida en la operación y reafirmó su respaldo a sus familias.

De igual manera reconoció la coordinación entre autoridades locales y federales, a cual, dijo, permitió debilitar de manera significativa a la organización criminal "responsable de generar violencia en el país y de cometer como homicidio, tráfico de personas, extorsión, secuestro y agresiones armadas contra las autoridades por muchos años", dijo.

Al concluir, el Secretario mencionó que la prioridad del Gobierno Federal y la instrucción clara de la "es proteger a la población y preservar la tranquilidad en todo el territorio nacional", compartió X.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]