Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

El empresario dueño de X y SpaceX, Elon Musk, se lanzó contra la presidenta de México, , por los bloqueos y hechos de violencia registrados ayer en al menos 20 estados de la República tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su red social, el magnate escribió, sin presentar pruebas, que Sheinbaum “sólo dice lo que le dictan sus jefes del cártel”, acompañado de un fragmento de la conferencia matutina en Palacio Nacional, en donde la mandataria federal aseguró que “regresar a la guerra contra el narco no es una opción”.

“Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un 'plan de mejora del rendimiento'...”, escribió Musk, quien también reaccionó a un video de un Costco incendiándose en Puerto Vallarta, Jalisco.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de febrero del 2026. Foto: Captura de pantalla
La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 23 de febrero del 2026. Foto: Captura de pantalla

Morenistas se lanzan contra Musk por críticas a Sheinbaum

Las acusaciones del empresario conservador suscitaron una serie de reacciones de distintos funcionarios y legisladores de Morena. Entre ellos el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, quien exigió a Musk “hacerse responsable de su plataforma llena de narcocuentas y fake news”.

“¿Por qué la falta de respeto a una jefa de Estado, señor Elon Musk?”, preguntó Villamil.

La senadora por Chihuahua, Andrea Chávez Treviño, respondió al dueño de X que no puede estar más alejado de la realidad, porque “en México tenemos una Presidenta valiente, que comanda a las Fuerzas Armadas que abatieron al criminal más peligroso del país”.

En un mensaje publicado en inglés, el senador Alejandro Murat también salió en defensa de la titular del Ejecutivo, en donde resaltó que la política de Sheinbaum hacia los cárteles es de “tolerancia cero”.

“El último operativo demuestra que no se debe subestimar a las fuerzas armadas y de seguridad de México: han actuado con resiliencia y dedicación, protegiendo tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses”, agregó el expriista.

Murat también pidió honrar a los militares que sirvieron y se sacrificaron por la paz y entender que “el enemigo no son nuestros gobiernos, sino las organizaciones criminales que amenazan a ambas naciones”.

La senadora por Baja California, Julieta Ramírez, resaltó que la presidenta Sheinbaum “ha logrado los mejores resultados en el combate a la criminalidad en más de 50 años, según ha reconocido el gobierno de Estados Unidos”.

“Mientras tanto, seguimos esperando vuestra colaboración para reducir el tráfico de armas. Por cierto, ¿por qué no aclaras tus vínculos con los ? Elon Musk”, concluyó.

