La policía británica arrestó el lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos, en una investigación por mala conducta derivada de sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La Policía Metropolitana de Londres informó que “agentes han arrestado a un hombre de 72 años bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público” en una dirección del norte de Londres. Fue trasladado a una comisaría para ser interrogado.

No identificó a Mandelson, en línea con la práctica de la policía británica, pero el sospechoso del caso ya había sido señalado previamente como el exdiplomático de 72 años.

La policía investiga a Mandelson por denuncias de que transmitió información gubernamental sensible a Epstein hace década y media. No enfrenta ninguna acusación de conducta sexual indebida.

Su arresto se produce cuatro días después que Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, fuera arrestado en un caso separado bajo sospecha de un delito similar relacionado con su amistad con Epstein. Andrew fue puesto en libertad tras 11 horas bajo custodia mientras continúa la investigación policial.

Mandelson fue destituido de su cargo diplomático en septiembre luego que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantuvo una amistad con Epstein tras la condena del financista en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Cuando surgieron más detalles en documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado, la policía abrió una investigación penal.

Los archivos de Epstein sugieren que Mandelson reveló información gubernamental sensible —y potencialmente capaz de mover los mercados— a Epstein en 2009, cuando Mandelson era miembro del gobierno de entonces.

Posteriormente, agentes registraron las dos viviendas de Mandelson en Londres y en el oeste de Inglaterra.

La decisión de nombrar a Mandelson casi le cuesta el cargo a Starmer, cuando se acumulaban preguntas sobre su criterio al respaldar a alguien que ha coqueteado con la controversia durante una carrera política de décadas.

Aunque ha reconocido que cometió un error y pidió disculpas a las víctimas de Epstein, la posición de Starmer sigue siendo precaria. Su futuro podría depender de la publicación de archivos vinculados al nombramiento de Mandelson.

