Donald Trump ya ha reaccionado a los comentarios que Trevor Noah hizo, en alusión a su persona, durante la entrega de los premios Grammy. El presidente de Estados Unidos mostró indignación, especialmente, por la broma en que el presentador sugirió que el mandatario había sido una de las figuras que llegó a visitar las llamadas "islas" de Jeffrey Epstein.

El presidente de EU estaría dispuesto a demandar a Noah, por sus dichos de anoche, domingo 1° de febrero, o eso fue lo que sugirió en una publicación que hizo en Truth Social.

El mandatario recurrió a la red social, de la que es propietario, para expresar su sentir, luego de sintonizar los premios Grammy y advertir que, a lo largo de todo el evento, Noah hizo comentarios sarcásticos relacionados a su persona y proceder político.

Trump denominó a la cobertura de premios, a lo mejor de la música, como "lo peor" y una emisión "prácticamente imposible de ver", así como tildó de "un completo perdedor" a su anfitrión.

El mensaje del presidente tenía como fin principal afirmar que, lo dicho por Trevor, acerca de que, aparentemente, él había sido uno de los magnates que visitó Litte St. James, la ista de Epstein, en donde tuvo lugar un centro de operaciones donde se ejecutaba la trata de personas y el tráfico sexual, era completamente falso.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Noah?, fue después de que Billie Eilish recibiera el Grammy en la categoría de Mejor canción del año que, el presentador realizó el chiste donde aseguró que,posiblemente, Trump estaría en búsqueda de adquirir Groenlandia para convertirla en una isla, semejante a Litte St. James y visitarla junto al expresidente Bill Clinton (quien también ha sido vinculado con Epstein).

"Ahí lo tienes, canción del año, felicitaciones, Billie Eilish, wow, ese es un premio que todo artista quiere, casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque, desde que Epstein se fue, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton", dijo Trevor Noah en la premiación.

Esta fue la respuesta de Trump:

"Noah dijo, incorrectamente, sobre mí que, Donald Trump y Bill Clinton pasaron un tiempo en la isla Epstein, ¡incorrecto!, no puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla Epstein, ni en un lugar cercano a ella y, hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca he sido acusado de haber estado ahí, ni siquiera por los medios que difunden noticias falsas".

Fue a raíz de este chiste que Trump amagó con consultar a sus abogados y buscar alguna represalia legal en contra del conductor, como sugirió en el post:

"Noah, un perdedor total, será mejor que aclare sus datos y los aclare rápidamente, parece que enviaré a mis abogados a demandar a este pobre patético sin talento y, demandarlo por mucho dinero; pregúntale al pequeño George Slopadopolus (locutor y periodista) y a otros cómo funcionó esto, ¡pregúntale también a CBS!, prepárate Noah, ¡me voy a divertir contigo!", remató.

Publicación de Donald Trump sobre las declaraciones de Trevor Noah, durante la 68° edición de los premios Grammy. Foto: Truth Social

