Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El Bach se tiñó de púrpura encendida

El Bach se tiñó de púrpura encendida

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

"Las novelas pueden cambiar sociedades": Jennifer Clement

El mensaje político no pudo ser ignorado en ninguna de las recientes premiaciones y, los , no fueron la excepción, pues este 2026 el detalle que se robó las miradas fue un pin con el mensaje: “”.

Artistas como, , FINNEAS, Kehlani y la compositora Amy Allen llegaron al Crypto.com Arena con el mismo prendedor en la solapa.

Lee también:

¿Qué significa “ICE OUT”?

“Ice Out” es una consigna directa contra e(ICE), la agencia federal de control migratorio en Estados Unidos.

El mensaje forma parte de una campaña impulsada por organizaciones como la American Civil Liberties Union, Maremoto, la National Domestic Workers Alliance y Working Families Power, que busca visibilizar denuncias sobre operativos migratorios y presionar por cambios en la política migratoria.

La frase no es nueva en círculos activistas, pero su aparición en la alfombra roja de los Grammy, la ha colocado frente a millones de personas que quizá no estaban familiarizada con ella.

Lee también:

La idea surgió de los Globos de Oro que se llevaron a cabo en enero, cuando activistas contactaron a figuras de Hollywood dispuestas a hacer visible el mensaje. Actores y músicos comenzaron a usarlo ahí, después reapareció en Festival de Cine de Sundance y durante la Semana de los Grammy.

En los días previos a la ceremonia, incluso se instalaron puntos de distribución de pines frente al mítico The Troubadour y en hoteles del centro de Los Ángeles. La intención era que el mensaje estuviera presente en el evento musical más visto del año.

Kehlani fue una de las más directas hablando sobre este tema que enfrenta Estados Unidos contra los migrantes. En entrevistas en la alfombra roja, explicó que era imposible reunir a tantas figuras influyentes en un mismo espacio y no aprovechar la visibilidad para hacer una declaración.

Lee también:

Amy Allen coincidió: usar el pin en una noche con tal nivel de exposición mediática era, para ella, una forma de amplificar un mensaje que normalmente queda fuera del espectáculo.

Los “ICE OUT” y “BE GOOD” se suman a una larga lista de accesorios que han convertido la alfombra roja en un espacio de posicionamiento político: desde Time’s Up hasta llamados al voto.

El debate migratorio en Estados Unidos ha vuelto al centro de la conversación pública, y varias figuras de la música ya habían mostrado su inconformidad en semanas recientes, incluso frenando el uso de sus canciones en contenidos relacionados con políticas migratorias.

