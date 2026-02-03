Más Información

El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de , después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

El indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a "fallos técnicos o humanos" y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Víctimas de Epstein denuncian divulgación de datos personales

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían "trastocado" la vida de casi 100 víctimas.

En un comunicado, las sobrevivientes calificaron la divulgación como "indignante" y subrayaron que no deberían ser "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

La divulgación de los archivos se había ordenado tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

El gobierno federal continúa examinando nuevas solicitudes y retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente para proteger la privacidad de las víctimas.

La publicación previa incluía información sensible, como direcciones de correo electrónico y fotografías en las que podían identificarse los nombres y rostros de posibles víctimas.

