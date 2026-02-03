El magnate de la tecnología Elon Musk criticó el martes el allanamiento de las autoridades francesas a las oficinas de su red social X en ese país, en el marco de una investigación por presunta injerencia política y "deepfakes" sexuales.

"Esto es un ataque político", escribió el multimillonario en redes sociales.

En otra publicación en X, Musk aseguró que las autoridades en Francia deberían centrarse en perseguir a los criminales sexuales, y refirió a una nota del Daily Mail sobre 10 sujetos acusados de abusar de un menor de cinco años.

This is a political attack https://t.co/Z204wJuQIr — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Elon Musk niega acusaciones sobre "deepfakes" sexuales e injerencia política

Además del allanamiento, la justicia francesa citó a declarar a Musk en el marco de las investigaciones sobre las presuntas derivas de esta red social.

La red social dijo que las acusaciones que sustentan el registro son "infundadas" y declaró que la empresa "niega categóricamente cualquier irregularidad".

"La Fiscalía de París dio amplia publicidad a la redada, lo que dejó claro que la acción de hoy fue un acto abusivo de teatro policial diseñado para lograr objetivos políticos ilegítimos", publicó la plataforma en X.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de pornografía infantil, y al rol de Grok, su asistente de IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

"Se han enviado citaciones para audiencias voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", la exdirectora general, indicó la fiscalía de París en un comunicado.

Esta citación debe "permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas", apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un "enfoque constructivo", según el comunicado.

A finales de enero, emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del "streamer" Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.

Reino Unido también investiga a X

No es el único problema que enfrenta la red social de Musk. El regulador británico de protección de datos (ICO) anunció este martes una investigación contra X por imágenes de carácter sexual generadas por Grok que provocaron indignación internacional. La investigación incluye a xAI.

"La creación y difusión señaladas de este tipo de contenidos suscitan graves preocupaciones en relación con la ley británica de protección de datos y presentan un riesgo potencial de perjuicio significativo para el público", escribió el ICO en su comunicado.

Esta investigación ocurre tras la indignación internacional respecto a esta herramienta, que permite a los usuarios pedir que se desnude a personas reales a partir de fotos o videos. Debido a ello, algunos países anunciaron en enero un bloqueo total de Grok.

X había anunciado a mediados de enero una limitación de su herramienta de IA en los países donde la creación de este tipo de imágenes es ilegal, aunque todavía se desconoce exactamente dónde está en vigor dicha limitación.

Reino Unido acaba de endurecer su legislación frente a estos comportamientos, con una ley que criminaliza la elaboración o la solicitud de creación de imágenes íntimas no consentidas.

La investigación anunciada de ICO puede desembocar en una multa máxima del 4% de la facturación anual mundial de la empresa.

