Las autoridades francesas registraron las oficinas en el país de la red social X, propiedad de Elon Musk, como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes, según indicó la fiscalía de París.

La investigación fue abierta en enero del año pasado por la unidad de ciberdelitos de la fiscalía, según el comunicado. Se está investigando la presunta "complicidad" en la detención y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Además, los fiscales presentaron una solicitud para realizar "entrevistas voluntarias" con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril. También se ha citado a empleados de la plataforma X esa misma semana de abril para declarar como testigos, según el comunicado. Yaccarino fue directora general desde mayo de 2023 hasta julio de 2025.

Lee también Venezuela se reintegra a X, luego de bloqueo ordenado por Maduro hace más de un año

Un portavoz de X no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En un mensaje publicado en X, la fiscalía de París confirmó los registros en curso y anunció que dejaría la plataforma, al tiempo que instaba a sus seguidores a unirse a otras redes sociales.

El multimillonario y dueño de la red social X, Elon Musk. Foto: EFE

"En esta etapa, la conducción de la investigación se basa en un enfoque constructivo, con el objetivo de garantizar finalmente que la plataforma X cumpla con la ley francesa, ya que opera en el territorio nacional", manifestaron los fiscales en un comunicado.

La agencia policial de la Unión Europea, Europol, "apoya a las autoridades francesas en esto", dijo el portavoz de Europol, Jan Op Gen Oorth, a The Associated Press, sin dar más detalles.

La investigación se abrió inicialmente tras los informes de un legislador francés que alegaba que los algoritmos sesgados en X probablemente habían distorsionado el funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos.

Lee también Elon Musk fusiona SpaceX con xAI; impulsa una nueva era de IA en el espacio

Posteriormente, se amplió tras informes adicionales de que el chatbot de inteligencia artificial de Musk, Grok, supuestamente negaba el Holocausto y difundía versiones manipuladas de imágenes de personas reales para añadirles contenido sexual explícito, según el comunicado. La negación del Holocausto es un delito en Francia.

Grok escribió en un post ampliamente compartido en francés que las cámaras de gas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau fueron diseñadas para "desinfección con Zyklon B contra el tifus" en lugar de para asesinatos masivos, un comentario asociado desde hace mucho tiempo con la negación del Holocausto.

La empresa de inteligencia artificial de Musk construyó xAI y está integrada en su plataforma X.

En publicaciones posteriores en su cuenta de X, el chatbot reconoció que su respuesta anterior era incorrecta, dijo que había sido eliminada y señaló pruebas históricas de que el Zyklon B en las cámaras de gas de Auschwitz se utilizó para matar a más de 1 millón de personas.

Grok ha hecho comentarios antisemitas en el pasado. La empresa de Musk eliminó publicaciones del chatbot que parecían alabar a Adolf Hitler tras recibir quejas.

Lee también Prohibir redes sociales a menores "no es nuestra opción", dice X; Meta advierte: jóvenes irán a apps "menos reguladas"

X también está bajo presión de la UE. El brazo ejecutivo del bloque de 27 naciones abrió una investigación el mes pasado después de que Grok difundiera imágenes deepfake sexualizadas no consensuadas en la plataforma.

Bruselas ya ha impuesto a X una multa de 120 millones de euros (entonces 140 millones de dólares) por deficiencias bajo las amplias regulaciones digitales del bloque, incluidas las marcas de verificación azules que infringieron las reglas sobre "prácticas de diseño engañosas" que ponían en riesgo a los usuarios de ser víctimas de estafas y manipulaciones.