Washington. El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acordaron este lunes testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso del pedófilo Jeffrey Epstein.

Ángel Ureña, portavoz de Bill Clinton, respondió el lunes en una publicación a una carta del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano por Kentucky, diciendo que los Clinton habían "negociado de buena fe" y que Comer "no lo había hecho".

"Te dijeron bajo juramento lo que saben, pero a ti no te importa", escribió Ureña. "Pero el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Están deseando sentar un precedente que se aplique a todo el mundo", añadió.

No informó de cuándo o cómo se produciría este testimonio.

Hasta ahora, los Clinton habían criticado los intentos de un comité controlado por los republicanos para interrogarlos, calificándolos de "legalmente inválidos", y los legisladores habían advertido que iniciarían un proceso por desacato al Congreso en su contra. Los Clinton señalaban que Comer estaba a punto de iniciar un proceso "literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento".

El expresidente Bill Clinton con una persona desconocida. Foto: AP

Bill Clinton nunca ha sido acusado de ninguna irregularidad en relación con Epstein, pero mantuvo una amistad bien documentada con Epstein, un rico financista, durante la década de 1990 y principios de la de 2000. Los republicanos han puesto el foco en esa relación mientras intentan controlar las demandas de un informe completo de las malas acciones de Epstein.

Epstein fue arrestado en 2019 por cargos federales de tráfico sexual y conspiración. Se suicidó en una celda de una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio.

La semana pasada, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate Epstein.

