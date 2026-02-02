Más Información

México dejará de enviar petróleo a Cuba, insiste Trump; asegura que hay avances en negociaciones con la isla

La NFL vuelve a México en diciembre del 2026; así lo confirma el comisionado Roger Goodell

Reabren la Autopista del Sol tras siete horas de bloqueo; continúa carga vehicular en ambos sentidos

Alito Moreno se lanza contra Noroña y lo llama “migajero del poder”; “convirtieron a nuestro país en un cementerio”, acusa

Jueza frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo; bloquean uso de suelo por riesgo ambiental

Abren último tramo de Tren Interurbano México–Toluca ; Sheinbaum, Brugada y Delfina encabezan acto

Adán Augusto, crónica de una renuncia anunciada

¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo funciona y desde cuándo opera?; Sheinbaum va por modificarlo

Dictamen de jornada laboral de 40 horas es una “simulación”, acusan colectivos; exigen su retiro con mitin afuera del Senado

Atlético de Madrid hace oficial el fichaje del mexicano Obed Vargas

Sergio Torres, diputado de MC, presenta leve mejoría tras ataque en Culiacán; continúa bajo tratamiento médico

Tiktoker "Nicholette" anuncia que revelará lo ocurrido tras su privación de la libertad; denuncia amenazas

Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, , se reunió este lunes con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó al país suramericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó que Rodríguez recibió a Dogu en el palacio presidencial de Miraflores, al tiempo que compartió dos fotografías del encuentro.

Asimismo, dijo que la reunión se dio en el marco "de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los de Norteamérica", sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, posteó por su parte Dogu, sin referirse a Delcy como presidenta encargada.

El sábado, Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas el pasado 3 de enero.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió en X dos fotografías de la diplomática en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar un plan de tres fases en el país suramericano establecido por el gobierno de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que este plan de tres fases estará marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con Estados Unidos, orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países" y para abordar las consecuencias del que consideran como "secuestro" de Maduro y su esposa, Cila Flores.

María Corina Machado, dispuesta a reunirse con Rodríguez

Por su parte, la opositora venezolana María Corina Machado aseguró que está dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez para hablar sobre "un cronograma" de transición democrática, un proceso que volvió a calificar de "irreversible".

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", expresó Machado, ganadora del premio Nobel de Paz de 2025, en un encuentro virtual con medios colombianos como el diario El Tiempo y la emisora Caracol Radio.

Machado se refirió así a las elecciones presidenciales de 2024 en las que la oposición reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González. Las autoridades electorales le dieron la victoria a Nicolás Maduro, sin aportar pruebas.

La líder opositora subrayó que el chavismo “está siendo forzado a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia. Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión".

