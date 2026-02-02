Día de la Marmota 2026; ¿qué es y por qué se celebra el 2 de febrero en EU?

Este lunes 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota, una peculiar tradición que predice el término de la temporada invernal a partir del comportamiento de este roedor al salir de su madriguera, cada año en esta misma fecha, generando expectativa entre los habitantes de las regiones más heladas de Estados Unidos.

Este popular festejo se originó en Europa y con el tiempo se trasladó a Norteamérica, específicamente en Estados Unidos y Canadá, países donde todavía forma parte de las tradiciones más esperadas por la población, convirtiéndose en un entretenido evento de predicción meteorológica que se mantiene vigente desde el año 1886.

El protagonista de este festejo es una marmota llamada Phil, que habita a las afueras de la localidad de Punxsutawney, en Pensilvania, Estados Unidos. Este pequeño roedor despierta de su periodo de hibernación el 2 de febrero, una fecha que marca el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera.

A.J. Dereume, del Club de la Marmota, sostiene a Phil, la marmota que pronostica el clima, durante la celebración número 138 del Día de la Marmota en Gobbler's Knob en Punxsutawney, Pennsylvania. Foto: AP

¿Cómo surgió esta celebración?

De acuerdo con el portal web National Day, la celebración tiene su origen en los primeros colonos alemanes que llegaron a Pensilvania en el siglo XVIII y trajeron consigo esta superstición. En el siglo VI en países de Europa, se usaba el comportamiento animal para predecir el tiempo.

El festejo es una alteración del Día de la Candelaria, una fiesta popular celebrada por los católicos, en la que los campesinos rezaban para que las condiciones meteorológicas fueran favorables el resto del invierno. Para que esto sucediera, los creyentes llevaban velas para que fueran bendecidas.

El Día de la Marmota se volvió viral gracias a su aparición en la película homónima de 1993, protagonizada por Bill Murray, la cual inmortalizó el festejo en todo el mundo. La primera celebración fue el 2 de febrero de 1886, debido a la petición de Clymer H. Freas, el editor de un periódico local y primer miembro de "El Club de la Marmota de Punxsutawney".

(FOTO: EFE)

¿En qué consiste este día?

De acuerdo con la versión popular, si la pequeña marmota Phil ve su sombra al salir de su madriguera cada año, se espera un invierno prolongado, pronosticando 6 semanas más de gruesas chamarras y bajas temperaturas. Por otro lado, si desvía su mirada o no se fija en la sombra, significa que la primavera llegará antes.

Este adorable ejemplar ha adquirido tal fama que ha conocido a diversas personalidades famosos, como el expresidente de EU Ronald Reagan o la presentadora de televisión Oprah Winfrey. La celebración es liderada por los cuidadores de Phil, conocidos como "inner circle", quienes, con sombrero de copa y traje, dan a conocer el resultado.

Este 2026, la marmota Phil cumplió con los estipulado en el ritual desde el famoso cerro Gobbler's Knob: salió de su madriguera y en esta ocasión miró su sombra, por lo que se esperan 6 semanas más de clima invernal para el país, extendiéndose hasta principios de marzo.

