Leon Thomas gana Grammy; ¿qué fue del compositor luego de su paso por Victorious?

Este domingo 1 de febrero de 2026 se celebró la edición número 68 de los Premios Grammy, una gala de premiación donde la música es el centro de atención, dedicada a reconocer las mejores obras musicales, proyectos, bandas sonoras, intérpretes, compositores y productores.

Este año, uno de los artistas más reconocidos fue el puertorriqueño y exponente de la música urbana, Bad Bunny, llevándose dos estatuillas doradas a "mejor álbum de música urbana" y "mejor álbum del año", con "Debí tirar más fotos". La velada estuvo llena de música, homenajes, reconocimientos sorpresa y grandes discursos.

No obstante, uno de los personajes que también sorprendió a los espectadores fue el músico estadounidense Leon Thomas, quien es recordado usualmente por interpretar al personaje de André Harris, en la popular serie de la cadena de televisión Nickelodeon, Victorious, junto a Victoria Justice, Elizabeth Gillies, Avan Jogia, Matt Bennett y Ariana Grande.

Lee también: Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

El compositor estadounidense estuvo nominado en seis categorías en esta edición 68°. Foto: Matt Winkelmeyer (Getty Images)

¿Qué fue del músico luego de Victorious?

La comedia juvenil creada y producida por Dan Schneider en asociación con Nickelodeon Productions finalizó el 2 de febrero del año 2013, luego de cuatro temporadas al aire. Durante el programa, Leon Thomas dio vida a André Harris, el amigo incondicional y extrovertido del peculiar grupo de estudiantes de Hollywood Arts.

Mientras grababa la serie, el cantante trabajaba en pulir su carrera personal como compositor, escribiendo letras y estructurando acordes. Al finalizar el proyecto de TV, Thomas se dedicó de llenó a componer para artistas de distintos géneros, dejando poco a poco su huella en la industria de la música. En 2012, lanzó su primer mixtape Metro Hearts, en 2018 su primer EP Genesis y en 2023 estrenó su álbum debut Electric Dusk.

Tras terminar la serie, decidió formar parte de The Rascals, un dúo de producción musical, junto a Khris Riddick-Tynes. Leon contribuyó a diversos álbumes discográficos, entre los que destacan Positions de Ariana Grande y Certified Lover Boy de Drake. Además, también produjo y coescribió la canción Snooze de la cantante Solána Imani Rowe (SZA), que lo llevó a ganar su primer Grammy en 2024.

Lee también: ¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?

Su próxima participación en los escenarios será como artista invitado del cantante Bruno Mars, quien iniciará su gira The Romantic Tour en abril de 2026. También será telonero del cantante Lenny Kravitz en una presentación en Londres en agosto de este año. En 2025, lanzó un EP llamado PHOLKS y también fue nombrado embajador artístico del Día de Defensa de la Música.

Finalmente, este año el artista pudo subirse a la tarima del recinto nuevamente para ganar dos premios de las seis nominaciones, al "Mejor álbum de R&B", con su segundo álbum de estudio Mutt, lanzado el 27 de septiembre de 2024 a través de EZMNY Records y Motown. Y a la "Mejor interpretación de R&B tradicional", con la canción "Vibes Don´t Lie".

Esta canción forma parte del proyecto Mutt, junto a otras trece melodías más, en donde destacan colaboraciones con otros artistas, como Masego, Wale, Ty Dolla $ign, Freddie Gibbs. Incursionando en el género del hip-hop, R&B, rock y soul jazzístico, el proyecto muestra la capacidad del compositor de 31 años para experimentar y encontrar su propia melodía.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm