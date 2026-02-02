Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

Más Información
¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?
La noche del domingo 1 de febrero se celebró la 68° edición de los premios Grammy, el máximo reconocimiento de la excelencia artística y técnica que hay en la industria musical.
La ceremonia se llevó a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos y reunió a la mayoría de los grandes nombres en la música actualmente, como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Harry Styles, Olivia Dean, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Addison Rae, Chappell Roan y muchos más.
Al igual que cada año, la premiación dejó grandes sorpresas, como el triunfo del conejo malo en la categoría más esperada de la noche: "Álbum del año", por Debí Tirar Más Fotos; mientras que "Mejor grabación del año" fue para Kendrick Lamar y SZA, por Luther; y "Canción del Año" para Billie Eilish y su hermano, Finneas O'Connell, por Wildflower.
Los mejores memes que dejó la noche de Grammys 2026
En el clásico estilo de la cultura pop actual, miles de usuarios acudieron a redes sociales para expresar sus reacciones y opiniones en el minuto a minuto de los Grammys 2026, bombardeando plataformas como X, antes Twitter, con una avalancha de memes.
El triunfo del puertorriqueño, quien se convirtió en el primer artista en ganar la categoría a Álbum del Año con un disco en español, ha emocionado a toda Latinoamérica.
La gran victoria del conejo malo puso a varios mexicanos a recordar cuando el artista se presentó en la Feria de Puebla en 2018.
Los discursos que dio Bad Bunny, en los que habló con cariño y ternura sobre la comunidad latina, por la situación que viven en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, conmovieron a millones de personas en el mundo.
Otros usuarios se burlaron del pin que varios artistas usaron como una consigna anti ICE.
Algunos internautas expresaron que tanto las presentaciones que hubo, como los premios en general, estuvieron bastante aburridos.
Muchos usuarios esperaban la llegada de Harry Styles a la premiación, sin embargo, otros recordaron que el pasado domingo 1 de febrero fue cumpleaños del cantante británico.
Otros usuarios destacaron el momento "histórico" que dejó los premios, luego de que Harry Styles le entregara su Grammy por Álbum del Año a Bad Bunny.
Algunos internautas se mofaron de una posible reacción de Kendall Jenner al enterarse de la victoria del puertorriqueño en los Grammys 2026.
Por último, miles de usuarios amaron este momento protagonizado por Hailey Bieber, diciendo que oficialmente, la creadora de Rhode -marca de skincare y maquillaje- y esposa de Justin Bieber, regaló un momento que será un meme para siempre.
