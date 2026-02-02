Grammy 2026: los mejores memes que dejó la noche de premios en X

La noche del domingo 1 de febrero se celebró la 68° edición de los premios Grammy, el máximo reconocimiento de la excelencia artística y técnica que hay en la industria musical.

La ceremonia se llevó a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, en Estados Unidos y reunió a la mayoría de los grandes nombres en la música actualmente, como Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Harry Styles, Olivia Dean, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Addison Rae, Chappell Roan y muchos más.

Al igual que cada año, la premiación dejó grandes sorpresas, como el triunfo del conejo malo en la categoría más esperada de la noche: "Álbum del año", por Debí Tirar Más Fotos; mientras que "Mejor grabación del año" fue para Kendrick Lamar y SZA, por Luther; y "Canción del Año" para Billie Eilish y su hermano, Finneas O'Connell, por Wildflower.

Bad Bunny también se llevó el Grammy a Mejor álbum de música urbana por "Debí Tirar Más Fotos" . Foto: AP.

Los mejores memes que dejó la noche de Grammys 2026

En el clásico estilo de la cultura pop actual, miles de usuarios acudieron a redes sociales para expresar sus reacciones y opiniones en el minuto a minuto de los Grammys 2026, bombardeando plataformas como X, antes Twitter, con una avalancha de memes.

Qué vergüenza que el Harry Styles si sepa chiflar como camionero y yo no pic.twitter.com/lfQqmvrj4n — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) February 2, 2026

El triunfo del puertorriqueño, quien se convirtió en el primer artista en ganar la categoría a Álbum del Año con un disco en español, ha emocionado a toda Latinoamérica.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

La gran victoria del conejo malo puso a varios mexicanos a recordar cuando el artista se presentó en la Feria de Puebla en 2018.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Los discursos que dio Bad Bunny, en los que habló con cariño y ternura sobre la comunidad latina, por la situación que viven en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, conmovieron a millones de personas en el mundo.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Otros usuarios se burlaron del pin que varios artistas usaron como una consigna anti ICE.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Algunos internautas expresaron que tanto las presentaciones que hubo, como los premios en general, estuvieron bastante aburridos.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Muchos usuarios esperaban la llegada de Harry Styles a la premiación, sin embargo, otros recordaron que el pasado domingo 1 de febrero fue cumpleaños del cantante británico.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Otros usuarios destacaron el momento "histórico" que dejó los premios, luego de que Harry Styles le entregara su Grammy por Álbum del Año a Bad Bunny.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Algunos internautas se mofaron de una posible reacción de Kendall Jenner al enterarse de la victoria del puertorriqueño en los Grammys 2026.

Memes de los GRAMMYs 2026. Foto: X

Por último, miles de usuarios amaron este momento protagonizado por Hailey Bieber, diciendo que oficialmente, la creadora de Rhode -marca de skincare y maquillaje- y esposa de Justin Bieber, regaló un momento que será un meme para siempre.

thank you hailey bieber for the new meme. #GRAMMYs pic.twitter.com/lOZlpsKzsO — “UNCLE” CRAIG MCFLY (@UncleMcFly) February 2, 2026

