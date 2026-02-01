¿Quién es Gesaffelstein; el DJ francés que sorprendió en la alfombra roja de los Grammys con una máscara?

La aparición de Gesaffelstein en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 captó la atención inmediata del público y de la prensa especializada. Vestido con un traje negro sobrio y una máscara que evocaba una escultura de mármol oscuro, el productor francés logró que, durante varios minutos, su identidad pasara desapercibida incluso para los fotógrafos acreditados. De acuerdo con Vanity Fair, el atuendo formó parte de una decisión artística alineada con el imaginario visual que el músico ha construido desde el inicio de su carrera.

El DJ y productor acudió a la ceremonia celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde recibió el premio a Mejor Grabación Remix por su trabajo en “Abracadabra” de Lady Gaga. Según información de la Recording Academy, este reconocimiento representa el primer Grammy en la carrera de Gesaffelstein, quien previamente fue nominado a Álbum del Año en 2022 por su participación en “Donda” de Kanye West.

French DJ and producer Gesaffelstein arrives (and gives a wave) at the 2026 #GRAMMYs pic.twitter.com/A4OQ8qJR6I — VANITY FAIR (@VanityFair) February 1, 2026

De Lyon al reconocimiento global en la música electrónica

Mike Lévy nació el 24 de junio de 1985 en Lyon, Francia. De acuerdo con su perfil biográfico publicado por AllMusic, su acercamiento a la música electrónica ocurrió durante la adolescencia, tras escuchar compilaciones de synthpop que pertenecían a su hermana. En 2008 lanzó su primer EP bajo el seudónimo de Gesaffelstein, nombre que combina el concepto alemán Gesamtkunstwerk (arte total) con el apellido de Albert Einstein, una referencia directa a la idea de la creación artística como una obra integral.

Su álbum debut, Aleph (2013), fue descrito por Pitchfork como una propuesta minimalista y contundente que fusiona techno, industrial y EBM. Desde entonces, el productor colaboró con figuras clave de la música contemporánea como Daft Punk, The Weeknd, Kanye West, Pharrell Williams y Lana Del Rey. En 2019 lanzó Hyperion, un trabajo que, según Resident Advisor, amplió su alcance hacia estructuras más cercanas al pop sin abandonar su identidad sonora oscura.

Estética, sonido e influencia cultural

El estilo musical de Gesaffelstein suele ser clasificado como midtempo bass, una etiqueta utilizada por medios especializados como Mixmag, que lo define como “techno oscuro y amenazante, pero magnético”. La publicación también destaca su uso del silencio y la repetición como herramientas para generar tensión en la pista de baile.

En 2025, el productor colaboró con Lady Gaga en el álbum Mayhem, participando en la producción de temas como “Killah” y “Garden of Eden”. Según declaraciones de la propia cantante retomadas por Rolling Stone, el trabajo con Gesaffelstein la llevó a explorar registros vocales y rítmicos fuera de su zona habitual de confort.

Su aparición en los Grammys 2026 no solo confirmó su relevancia musical, sino también su capacidad para convertir la imagen en una extensión del discurso artístico. Más que una estrategia de provocación, la máscara utilizada en la alfombra roja funcionó como una declaración coherente con una carrera que privilegia el concepto, la estética y el control absoluto de la narrativa visual.

