Stranger Things: Tales From ’85 lanza su primer adelanto y confirma cuándo saldrá en Netflix

La historia de Stranger Things continúa, pese a que la serie principal concluyó el 31 de diciembre de 2025. Netflix mantiene viva la franquicia con Stranger Things: Tales From ’85, un proyecto animado que amplía la mitología de Hawkins y conecta directamente con eventos clave ya conocidos por los seguidores de la saga.

De acuerdo con información difundida por el sitio Netflix Tudum, el nuevo título funciona como un puente narrativo entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. La trama se sitúa en el invierno de 1985, un periodo relevante dentro de la cronología, cuando los personajes ya enfrentaron al Azotamentes, pero aún no llegan a los acontecimientos del centro comercial Starcourt.

Una historia intermedia que amplía el universo de Hawkins

Según lo detallado por la plataforma, Stranger Things: Tales From ’85 recupera a Mike, Lucas, Dustin, Will, Max y Once, quienes vuelven a investigar fenómenos inexplicables mientras Hawkins enfrenta nuevas amenazas sobrenaturales.

El relato incorpora criaturas inéditas dentro del universo de la serie, entre ellas los llamados “zombis calabaza” y “enredaderas vivientes”, elementos que refuerzan el tono fantástico y de horror clásico.

Netflix señala que el proyecto busca evocar “la sensación de los dibujos animados de los sábados por la mañana de los años 80”, una decisión creativa que conecta con la nostalgia que caracterizó a la serie desde su estreno.

El estilo de animación, mostrado en el primer adelanto oficial, combina acción, misterio y referencias visuales propias de la década.

De acuerdo con Variety, medio especializado en la industria del entretenimiento, la serie animada forma parte de la estrategia de Netflix para consolidar Stranger Things como una franquicia de largo alcance, con contenidos derivados que respetan la narrativa original y expanden su mundo sin alterar los eventos ya establecidos.

Fecha de estreno, formato y distribución en Netflix

Netflix confirma que Stranger Things: Tales From ’85 se estrena el 23 de abril de 2026, exclusivamente en su plataforma. La temporada se compone de siete episodios, divididos en dos volúmenes. El primero incluye cuatro capítulos, mientras que el segundo concentra los tres episodios restantes.

Something from the Upside Down must’ve survived… Stranger Things: Tales From '85 premieres April 23, only on Netflix. pic.twitter.com/kT7xrRhwQQ — stranger things (@Stranger_Things) February 2, 2026

Según información publicada por Netflix Tudum, esta modalidad de lanzamiento escalonado responde a la intención de mantener la conversación activa entre la audiencia y profundizar en el desarrollo de la historia. El primer tráiler oficial, ya disponible en el sitio especializado de la plataforma, ofrece un adelanto del tono narrativo y de las nuevas amenazas que enfrentan los protagonistas.

De acuerdo con análisis de The Hollywood Reporter, el proyecto apunta tanto a los seguidores originales de la serie como a nuevas audiencias, al presentar una historia accesible que no requiere haber visto todas las temporadas previas, aunque recompensa a quienes conocen a fondo el universo de Hawkins.

Con este lanzamiento, Stranger Things reafirma su lugar como una de las franquicias más influyentes de Netflix, ahora con una propuesta animada que mantiene el misterio, el terror y la amistad como ejes centrales de su narrativa.

