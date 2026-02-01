Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Matrimonio infantil subsiste en 25 estados por vacío legal; denuncian impunidad de agresores

Morena mueve sus piezas en el Senado; Ignacio Mier, el representante clave de la 4T que releva a Adán Augusto

Morena mueve sus piezas en el Senado; Ignacio Mier, el representante clave de la 4T que releva a Adán Augusto

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

Luisa Alcalde “regaña” a diputados de Morena por ventilar peleas internas de cara a elección de 2027; pide evitar denostaciones

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

BTS y Ticketmaster: El colapso en México que otros países ya aprendieron a evitar

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

Escasean naves industriales ante cautela por el T-MEC

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

Washington. La líder opositora venezolana afirmó este domingo que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la “presión” que Estados Unidos ejerce sobre el Gobierno interino encabezado por .

“Las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor”, declaró la ganadora del 2025 en una entrevista con la cadena CBS.

“En este momento, no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos”, agregó Machado, quien actualmente se encuentra exiliada en Washington, aunque ha expresado su deseo de volver al país suramericano cuanto antes.

Lee también

La dirigente opositora señaló que desconoce “cuántas posibilidades tendría” de desplazarse libremente dentro del territorio venezolano, pero aseguró que el chavismo “tendría mucho miedo” de atentar contra su vida, ya que “el régimen conoce la conexión” que ella mantiene con el Gobierno de .

El sábado, al ser preguntado sobre si Machado debería poder volver a , Trump sugirió que podría “juntar” al chavismo y a la oposición para acercar posturas.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo. Ella (Machado) es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual (Delcy Rodríguez) está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó.

Lee también

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produjo un día después que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los y el cierre del , temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte