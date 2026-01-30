Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Defensa anuncia cambios en mandos de alto nivel; Enrique Martínez López será el segundo del general Trevilla Trejo

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

MC alista reforma a la FGR para "mejorar acceso a la justicia"; busca impulsar reducción de jornada laboral a 40 horas

Sheinbaum confía en presentar la reforma electoral la segunda semana de febrero; prevé integrar el tema de la IA

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Trump advierte que flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela; deja la puerta abierta a posible acuerdo

"Inaceptables", intentos de violar los derechos de periodistas, dice CNN tras arresto de Don Lemon; "seguiremos el caso de cerca"

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este viernes que la flota que se dirige a es "incluso más grande" que la movilizada frente a Venezuela, aunque dejó la puerta abierta a un posible acuerdo con Teherán.

"Actualmente, una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es incluso mayor que la que teníamos cerca de (...) Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. Puedo decir esto: ellos sí quieren llegar a un acuerdo", aseguró el mandatario preguntado por la prensa en la Oficina Oval.

"Iban a ahorcar a 837 personas. Y les dije: Si lo hacen, pagarán un precio como nadie ha pagado antes. Dieron marcha atrás y lo aprecio", añadió.

Preguntado por si le está dando a Teherán un plazo para llegar a un acuerdo antes de emprender acciones militares, el republicano contestó que "solo ellos lo saben con certeza".

"No quiero hablar de nada que tenga que ver con mis acciones militares. Pero tenemos una flota tremendamente poderosa allí. Tenemos los barcos más poderosos del mundo. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia", afirmó el republicano.

Irán dispuesto a negociar con EU sobre programa nuclear

Trump aseguró el jueves que está buscando un acuerdo con el gobierno iraní para evitar que obtengan un arma nuclear y para que "dejen de matar a manifestantes".

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araghchí, se mostró este viernes con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, "falta de buena voluntad de Washington en el pasado".

