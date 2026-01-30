Más Información

Washington.- El gobierno del presidente de EU, Donald Trump, impuso sanciones al ministro del Interior de , acusando a Eskandar Momeni de nacionales que han desafiado al gobierno teocrático de Teherán.

Las sanciones son las más recientes de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra altos funcionarios del régimen iraní por la represión.

Washington afirma que Momeni ha supervisado las fuerzas del orden de Irán, responsables de la muerte de miles de personas que protestaban de manera pacífica.

Los problemas económicos desataron a finales de diciembre las protestas, que posteriormente crecieron hasta tornarse en un desafío a la República Islámica. De acuerdo con activistas, la represión del gobierno iraní ha cobrado la vida de más de 6 mil personas. Autoridades de Irán y los medios estatales se refieren repetidamente a los manifestantes como "terroristas".

Unión Europea también sanciona a funcionarios iraníes

El jueves, la Unión Europea impuso sus propias sanciones contra Momeni, junto con miembros del sistema judicial de Irán y otros funcionarios de alto rango.

"Todos ellos estuvieron involucrados en la violenta represión de protestas pacíficas y el arresto arbitrario de activistas políticos y defensores de los derechos humanos", según la UE.

También el viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones a Babak Morteza Zanjani, un inversor iraní acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos del petróleo de Irán para beneficio de Teherán. Dos intercambios de activos digitales vinculados a Zanjani que han procesado grandes volúmenes de fondos también fueron penalizados

La UE ha acordado incluir a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán como una organización terrorista, una medida más que nada simbólica que aumenta la presión sobre Teherán.

Departamento del Tesoro "seguirá apuntando a las redes iraníes"

Incluido en el último conjunto de sanciones de Estados Unidos está el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a quien el Departamento del Tesoro estadounidense acusa de ser uno de los primeros funcionarios en hacer un llamado a la violencia contra los manifestantes iraníes.

Las sanciones también apuntan a un grupo de 18 personas y empresas acusadas de participar en el lavado de dinero de las ventas de petróleo iraní a mercados extranjeros como parte de una red bancaria en la sombra de instituciones financieras iraníes sancionadas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que su agencia "seguirá apuntando a las redes iraníes y a las élites corruptas que se enriquecen a expensas del pueblo iraní".

"Como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo. Tengan la seguridad de que el Tesoro actuará", indicó en un comunicado.

Entre otras cosas, las sanciones niegan a las personas y empresas el acceso a cualquier propiedad o activos financieros en Estados Unidos, limitan los viajes a Estados Unidos y evitan que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos.

