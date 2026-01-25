Más Información

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

“El Botox” ingresa al CEFERESO El Altiplano; es acusado de delitos contra la salud, extorsión, homicidio

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

Explosivos del crimen, letales en Michoacán

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

México y EU acuerdan acelerar entregas de capos del narco; celebran tercera reunión de Seguridad

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Salomón Jara ante revocación de mandato; “si el pueblo decide, me voy a mi casa”

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Captan en video muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis; versión se contradice sobre tiroteo

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Descarrilamiento del Tren Interoceánico, “una tragedia ya advertida”

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nuevos aranceles expanden el mercado ilegal

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Nueva Corte destinó 1.2 millones para ritual a Quetzalcóatl; no reporta pago por bastones de mando

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

Anticorrupción se deslinda de exhorto a Marina del Pilar para separarse del cargo; dichos de Vania Pérez son "a título personal", dice

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

“Lo que te quita el gobierno”; Salinas Pliego causa polémica por etiqueta de impuestos en recibos de nómina

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

Sobre el hielo: Canadá en la era de Donald Trump

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

El método paranoico en América Latina, reseña de la novela Cornamenta de Horacio Castellanos Moya

El presidente del iraní advirtió este domingo que quienes están detrás de la reciente ola de protestas antigubernamentales podrían recibir un castigo “sin la menor clemencia”.

“La justicia implica juzgar y castigar sin la menor clemencia a los que tomaron las armas y asesinaron personas, o cometieron incendios, destrucción y masacres” declaró Gholamhosein Mohseni Ejei, citado por el portal oficial de noticias en línea Mizan del Poder Judicial.

“El pueblo exige con razón que los acusados y los principales instigadores de los disturbios, los y la violencia sean juzgados lo antes posible y castigados si son declarados culpables”, añadió.

Lee también

Las manifestaciones comenzaron a principios de enero como manifestaciones contra el costo de la vida y se convirtieron en un movimiento de protesta más amplio que representó el mayor desafío en años al poder clerical que gobierna la república islámica.

El gobierno respondió con una represión realizada con el telón de fondo del bloqueo de las conexiones de que dejó a Irán prácticamente aislado del mundo exterior.

El gobierno iraní cifró los muertos en las protestas en tres mil 117, incluyendo a dos mil 427 personas calificadas de “mártires”, término utilizado para distinguir a los miembros de las y transeúntes inocentes de aquellos descritos por las autoridades como “alborotadores” incitados por e Israel.

Lee también

Sin embargo, grupos de derechos humanos afirman que los manifestantes representan la gran mayoría de las muertes, documentando varios miles de muertos.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, afirma que la cifra final podría superar los 25 mil muertos.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en , ha informado de que más de 26 mil personas han sido detenidas en relación con las manifestaciones.

Lee también

es el segundo país del mundo que más aplica la , después de China, y el creciente número de detenciones y las promesas de las autoridades de aplicar castigos severos generan temores de que pueda utilizar las ejecuciones para reprimir la disidencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta