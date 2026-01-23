Un grupo de más de 300 magistrados y jueces federales, electos por voto popular y de carrera judicial, presentó el Frente Nacional de Personas Juzgadoras, una asociación que surge en el contexto de la reforma judicial y con el objetivo de fortalecer la función jurisdiccional y promover una impartición de justicia con sensibilidad social.

La presentación se realizó en la Antigua Escuela de Medicina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, tomó protesta a la directiva del Frente, integrada por la jueza Elizabeth Trejo Galán y los magistrados Juan Carlos Hinojosa Zamora y Salvador Obregón Sandoval.

En su mensaje, Esquivel Mossa señaló que el Frente nace de la voluntad colectiva de quienes integran el Poder Judicial para “recuperar la dignidad” de la institución mediante una justicia “humanista, transparente e independiente”. La ministra destacó la relevancia de integrar tanto a juzgadores de reciente elección como a quienes cuentan con una trayectoria consolidada dentro de la judicatura.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa durante la sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este martes 2 de diciembre de 2025. Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro

“Me da mucho gusto la visión que tiene el Frente Nacional de Personas Juzgadoras de amalgamar los esfuerzos tanto de los nuevos, de quien hay mucho que aprender y que ya salieron a pedir el voto para escuchar el clamor de justicia de la gente, como de los juzgadores que en 2027 van a participar en esta tarea”, indicó.

En ese contexto, la ministra se pronunció porque el Instituto Nacional Electoral posponga la elección judicial prevista para 2027. “Esperemos que sea para 2028, 2029, ojalá el INE, la reforma electoral nos vaya a traer, alargándonos el proceso”, expresó.

Llamado a la unidad y a una justicia con enfoque humanista

Esquivel Mossa sostuvo que una judicatura unida enfrenta con mayor fortaleza los retos derivados de la reforma judicial y subrayó que la independencia frente a los poderes políticos, fácticos y económicos fortalece la legitimidad de las resoluciones judiciales. “Siempre el ser independiente de los poderes políticos, fácticos, de los poderes económicos los va a hacer más fuertes, con honorabilidad y honestidad”, afirmó.

La ministra insistió en que México requiere una judicatura profesional y sensible, capaz de reconocer a las personas detrás de cada expediente. “Ahora más que nunca, México necesita una judicatura unida, profesional y sensible, una judicatura que escuche y que dialogue, que reconozca en cada expediente a las personas que acuden en petición de justicia”, sostuvo.

Por su parte, la jueza Elizabeth Trejo Galán afirmó que el país atraviesa un periodo de cambios profundos que impactan directamente al Poder Judicial y a quienes lo integran. “Ante los cambios la reacción humana natural es buscar apoyo, buscar identidad y buscar unidad. Nos convoca la certeza de que juntos podemos más”, expresó.

Trejo Galán señaló que el Frente Nacional de Personas Juzgadoras surge con una convicción definida: “impartir justicia con sensibilidad social en beneficio de la sociedad mexicana”, y reconoció que el proceso de transformación institucional implica retos significativos. “Trabajemos juntos, el camino no va a ser sencillo”, afirmó.

Al acto asistió también Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, quien rechazó que el nuevo órgano tenga un enfoque punitivo. “Yo no quiero entregar cabezas de nadie, ese no es el propósito”, señaló, y agregó: “aquí están tus jueces, aquí están tus magistrados, que te están dando la justicia que has anhelado toda la vida”.

