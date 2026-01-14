La consejera electoral Cecilia Hernández adelantó que para la elección judicial de 2027 propondrán reducir el número de candidaturas y aumentar el número de Distritos Judiciales Electorales Locales.

Detalló que se tendrán que renovar 70% de los integrantes del Poder Judicial local, por lo que solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) que haya menos candidaturas, “porque de lo contrario sería un número inmanejable para boletas”.

La consejera precisó que propondrían pasar de 11 a 33 Distritos Judiciales Electorales para que pudieran, en su caso, coincidir con la renovación de alcaldías y diputaciones locales. Indicó que también se podría usar el voto por internet para participar de manera anticipada en la elección judicial.

El consejero electoral Ernesto Ramos apuntó que el instituto capitalino (IECM) podría organizar una elección judicial mucho más rápida y de manera más eficiente que una autoridad única a nivel nacional.

“Tuvimos menos votos nulos en la elección judicial en la Ciudad de México que en las elecciones federales organizadas por el Instituto Nacional (...) por las innovaciones y criterios distintos que nosotros aprobamos (...), hubo menos impugnaciones, no tuvimos problemas al momento de hacer asignaciones paritarias tampoco”, dijo.